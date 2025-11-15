社工訪獨老易遭拒 里鄰長來幫忙

日前報載「孤獨死亮紅燈事件，社安網2.0將增聘逾一千五百名社工」；昨天又傳出台中市八旬獨居曾姓婦人，因水公司發現用水異常，經通報轄區警方、里長、社工到場，才發現曾婦已死亡多時。

回憶自己曾經數次參與老人生活問卷調查的訪員，這調查必須親自到府訪問老人；惟隨著頻繁的詐騙事件，老人已有保護自己的基本能力，不輕易讓陌生人進家門接受訪問，因此能成功訪問的難度亦愈來愈高。如果關照獨居老人的主力是放在社工，首先必須克服的課題是「如何讓被訪視的人願意接受社工的關照」。

其實我們有現成的鄰里系統，時常透過里鄰長發放政府訊息，里鄰長為社區里內的居民熟識、且里鄰長至少對自己轄區的住民也多少有些了解。

如果可以先透過里鄰長先初篩，再進一步陪同社工訪視，相信可以讓獨居長輩願意接受社工的關照，減少社工被拒訪的案件，達到社安網的目的。