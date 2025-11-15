提高長者社會參與 減少孤獨死

近日台中市一名八十二歲獨居老婦人用水量暴增，引起自來水公司抄表員驚覺有異通報，才發現老婦已成白骨。

筆者認為，獨居老人的增加反映了社會家庭結構的變化和社會人情關係的淡薄，意謂著賴政府在建構社會安全網、完備社會福利系統，以及社區鄰里系統聯繫渠道仍有所不足。當務之急，中央政府應與各地方縣市政府強化連結社會支持系統的通報、關懷與普查機制，以適應超高齡化的社會結構變化，建立一個有愛的社會，如此，方能減少孤獨死的發生，預防悲劇一再的上演。

面對孤獨死這個日益嚴重的社會問題，我們需要一個由政府、企業、鄰里社區共同合作的政策網路，提供老人家經濟、就業、數位管理、社區共餐等生活面向上的幫助。政府的功能存在與角色價值，可以擴大對老人家社會福利的挹注，提供經濟援助和日常生活照顧與醫療接送服務，這對獨居老人的生活品質非常有幫助。

此外，中央與地方勞政機關，可以提供予有就業意願的銀髮族工作機會或創業後盾；這不僅可以改善老年族群的經濟狀況，也能讓銀髮族心底滋生踏實感，提高社會的參與和投入度。還有，政府要定期派社工人員到獨居老人家中訪視，強化社會安全網的通報網路，避免產生疏漏，讓遺憾發生。

在企業方面，可以發揮愛心與關懷協助，在孤獨老人居住家中安裝數位智慧居家照護系統，並派員協助教導老人學會操作基本網路聯繫與呼叫，及時發現老人家生活起居異常情況，防範孤獨死的發生。

另，在社區鄰里方面，可以每個月定期舉辦老人共餐活動，讓老人家能彼此認識、熟悉和深入聊天與交流，村里長可以協助號召社區志工，為獨居老人免費送三餐，並且結合政府的長照服務系統網路，讓居服員可以到府陪伴老人就醫、吃藥和散步，消除長輩的不安全感和孤獨感。

筆者期盼，明年即將上路的長照3.0計畫能對孤獨老的社會問題，提出前瞻性的關懷照顧計畫，中央與地方、區公所、村里鄰等各級單位，能夠彼此緊密的連結。齊心協力，讓長輩感受到社會的溫暖、政府的德政，安享愉悅、有自尊的晚年生活。