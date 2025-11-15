長照悲劇中 尋雙贏解方

我們都有可能成為當事者！近日，一名八十歲老母親不堪五十年照護重負，親手悶殺腦癱兒的人倫悲劇新聞，震驚社會。承審法官在判決書中罕見建請總統特赦，這不僅是對個案的悲憫，更是對現行體制發出的沉重批判。

這起悲劇不是單一家庭的崩塌，而是整個社會安全網在極端壓力下，一次令人心碎的「全輸」局面。「全輸」，就是「沒有贏家，所有人都是輸家」。在這場悲劇中，兒子失去了生命，老母親背負罪刑與解脫的矛盾枷鎖，整個社會，則共同承受這份因愛而窒息的道德創傷。

每個人都可能在生命的某個階段，成為照顧者、或被照顧者，這不會只是「他們」的故事，也可能是「我們」的現狀和未來。正因如此，我們必須超越廉價的同情或憤怒，將這份共感轉化為推動制度改革的集體意志。社會需要的是在人性溫暖與殘酷現實之間，找到一個更聰明、更人道的解方，一個避免全輸、追求「雙贏」的方案。

借鏡國外經驗，或許能找到許多參考路徑。德國與奧地利的長照保險，提供「現金給付」的彈性，讓家庭自主選擇。但這也帶來隱憂，它可能讓像這位八十歲老母親一樣，手握現金卻無力管理服務，或導致非正式且常是低薪、缺乏監管的勞動力市場；韓國選擇「市場化」與「機構化」的路徑，但其高度機構化的結果（百分之卅五長者入住機構），是否符合我們國家政策對「在地老化」的期待？同時，韓國也面臨財政赤字與家庭照護工作者比例上升的挑戰。

日本的「介護保險法」與台灣正在發展的「長照2.0」Ａ—Ｂ—Ｃ體系，其個案管理制度，或許是最接近追求雙贏的解方。借鏡日本，其一，應建立主動出擊的個案管理網：長照體系不再是被動的申請制，等待被壓垮的家庭發出微弱的求救。必須賦予社工與個案管理師更大的權力與資源，讓他們主動出擊，去辨識並拆除那些隱藏在社區角落的未爆彈；對於「獨老照護重癱」這樣的高風險家庭，主動介入應是標準作業程序。

其二，將喘息服務視為不可妥協的核心：對這位母親而言，一年多幾天的喘息，或許就能中斷那積累五十年的絕望。我們必須制度化確保，沒有照顧者會因為不敢或不懂使用喘息服務，而被推向懸崖。

其三，尋求人性化的社會共識與穩定財源：單靠家庭的愛，無法承擔高齡與失能的全部重量，我們需要一個新的社會契約；無論是透過保險制（如德、日）或稅收制（如台灣、瑞典），我們都必須有共識—長照政策，就該如同教育和國防，是奠定國家健全發展的重要基石。

法官的特赦建言，是在法律的極限內，為人性發出最卑微的請求。作為社會的公民，就應該強力督促政府，建立一個真正能承接愛的社會安全網，從這起悲劇中警醒，將價值拉扯的痛苦，轉化為制度革新的動力。