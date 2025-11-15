效法對岸重懲詐騙集團

台中豐原王姓一家五口遇黃金投資詐騙損失鉅額，七月初被發現走上絕路，台中地檢追查背後詐騙集團，查出發起團購黃金的「李團長」李姓女子，以龐氏騙局中的刷卡買黃金賺佣金方式，詐騙王家一五三六萬，才釀王家五人走上絕路；除將李女聲押獲准，今偵結再依詐欺罪嫌起訴她，求刑十五年。

雖然有人認為，求刑十五年以上可能已經是依現行刑法對詐騙犯的上限，然而按照以往案例，法官最後會判多久仍是未知數，且這些詐騙分子往後有可能獲減刑、輕判，甚至假釋交保，讓司法如同兒戲，或許就因他們有錢請得起大律師！

再看看中國大陸對詐騙集團的處置方式，大致可以分成「法律處罰」、「跨境打擊」、「社會管理措施」三大類。在大陸，詐騙罪屬於《刑法》第二六六條的「一般詐騙」，並有多條專門針對電信網路詐騙的附加條款。處罰標準大致如下：

一，刑事責任（主犯、骨幹皆重刑）：一般詐騙，若涉案金額大，可處三年以上十年以下有期徒刑；若金額特別巨大，可處十年以上有期或無期徒刑；組織、領導詐騙集團者（主謀）通常判處十年以上有期、無期徒刑甚至死刑（極少）。

二，電信詐騙加重處罰：《刑法修正案（九）》將電信詐騙列入加重類型，利用網路組織多人詐騙，處以嚴重加刑；假扮政府、警察、銀行等機構，從重處罰；某些特例，如造成被害人死亡、自殺，在大陸曾出現主犯判處死刑的案例，這可達到殺雞儆猴的效應。

此外，中國近年重視「緬北詐騙園區」、「湄公河流域」等跨境犯罪。透過引渡與司法協助，與當地軍閥或警方合作（如緬北四大家族大批移交中國）。主犯、園區主管處最重刑（十年以上有期、無期徒刑或死刑），如明氏家族均判死刑，至於相關技術人員則處三至十年中到重刑。

總之，中國大陸對詐騙集團的處罰比台灣嚴格許多，這樣才有立竿見影之效，值得我們借鏡。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980