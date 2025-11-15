提「52次通報」是否為銀行卸責

日前金管會主委在立法院針對太子集團洗錢案，拋出「近六年來共有五十二次大額交易通報」，似乎意圖證明銀行已善盡異常交易偵測之責；銀行局局長將此數字補充為「大額和可疑洗錢申報」。這便引出了關鍵疑問：這五十二次通報，究竟是純客觀的「大額通貨交易申報」（ＣＴＲ），抑或是需要主觀判斷的「可疑交易申報」（ＳＴＲ），還是兩者加總？

這個釐清至關重要。因為在反洗錢的國際標準與實務中，重點從來都不是系統自動產出且銀行僅需確認客戶身分留存資料的ＣＴＲ，而是銀行主觀依嚴謹標準判斷、主動提報的ＳＴＲ。金管會不能僅以模糊的「五十二次通報」來為銀行卸責，更不能因此避談銀行在新法下的防詐義務。此案是否失職，應從「ＳＴＲ申報與控管」及「新法義務」等面向檢視。

首先，在反洗錢機制中，ＣＴＲ與ＳＴＲ性質迥異，重要性亦不同。ＣＴＲ是純客觀義務，只要單筆現金超過五十萬元，銀行即須上報調查局，不必判斷是否可疑，亦無需採取後續控管措施；ＳＴＲ則是核心主觀義務，需要銀行依內部偵測模型、客戶身分及行為模式，主動判斷交易是否異常。一旦提報ＳＴＲ，銀行必須啟動後續控管，調查局對ＳＴＲ的審查比重遠高於ＣＴＲ，因其直接指向疑似犯罪金流。

因此，如果這五十二次主要是ＣＴＲ，則它幾乎無法證明銀行已善盡反洗錢的偵測與控管義務。

其次，檢視銀行是否失職，絕不是單純地問「報了多少件ＳＴＲ」，更關鍵的是要追查兩個層面：

一，該報未報是否存在？太子集團多年在多家銀行操作大量金流，必然產生多次高度異常信號。金管會應深入調查：銀行是否曾出現異常警示，卻因系統偵測不足、風險判斷錯誤或涉及內部人舞弊等原因，而未提報ＳＴＲ？

二，申報後是否落實控管？即便有申報ＳＴＲ，銀行仍須負起後續控管的責任。若客戶屢次被申報可疑交易，卻能繼續自由操作大額金流、持續開設新帳戶，這就顯示銀行內部控管徹底失效，監理機關也顯然未能及時介入。

並且，去年新法《詐欺犯罪危害防制條例》（下稱防詐條例）的義務不可被忽略，因為該條例已大幅提高金融機構的法定防詐責任。面對一般民眾的小額異常交易，主管機關任由銀行輕易凍結、管控，理由是銀行依防詐條例之義務；但面對太子集團這種橫跨多年、數十個帳戶、大量跨行資金流的詐騙集團操作，金管會若只強調相對被動的大額通報，而不討論更直接、更具行動力的防詐條例義務，顯然難讓社會信服。

總結來說，金管會必須回答以下五個核心問題：

一，五十二次通報中，究竟有幾件是需要銀行主觀判斷、啟動控管的ＳＴＲ；二，銀行是否存在「該報未報」的ＳＴＲ；三，銀行在申報ＳＴＲ後，其「控管」是否落實；四，銀行是否依據防詐條例，對此類集團帳戶採取必要且足夠的管控措施；五，銀行未採取防詐措施原因是疏失、內部舞弊或法規存在缺陷，例如跨國詐騙集團之帳戶不符合防詐條例認定標準？若是後者，是否該修法以補強疏漏？

金管會若不能正面回應這些核心問題，僅以模糊的「通報五十二次」替銀行背書，無異於模糊焦點、幫銀行卸責，也將嚴重損及社會對金融監理的信任。