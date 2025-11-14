聽新聞
電力供需報告 不能睜眼說瞎話

聯合報／ 李敏／清華大學退休教授（新竹市）

近日台北市翡翠水庫管理局表示，將向台電公司收取耗水補償費。翡翠水庫與翡翠水庫發電廠均為台北市所有，一九八七年商轉，由台電公司負責運轉，歷年平均發電量兩億三千餘萬度，每度電一點七二元賣給台電，這樣的模式已經進行多年，毫無爭議。現在出了什麼問題？

翡翠水庫主要的用途為民生供水，供水時「順便」發電，一魚兩吃，寶貴的水資源得以充分的利用。但近年台灣電力系統供電能力不足，在緊急狀況下，即使翡翠水庫不供水，台電也得啟動水輪機發電，彌補供電缺口。發電後的水直接排到下游，明顯的浪費了水資源，也影響翡翠水庫管理局收入，要求台電公司補償每立方公尺三元的損失。翡翠水庫管理局的要求是否合理，見仁見智。

水是非常珍貴的資源，為什麼不能有充分的發揮？答案很簡單，台灣電力系統供電能力不足，在翡翠水庫不供水的狀況下，也要啟動供電，度過限電的難關。

台灣錯誤的能源政策，已讓台灣的電力系統陷入泥淖，要採用各種非常態或者說違反常理的方法，維持系統的穩定，例如降頻降壓供電、降低負載。這樣做台電沒有額外的支出，但不合規格的電力，可能會對電力公司與電力使用者的設備造成損害，成本無法估算。

需量反應，也就是台電公司付錢向用電大戶買回用電權力，用電大戶在特定的時間內減少用電，台電以每度電計價補償。台電會事先招標，投標者提出額度與單價，台電由單價低的開始，累積到台電需要的額度。供電能力缺口愈大時，台電要採購更多的需量，單價也會愈高。台電每日採購的需量，可以反映出台電目前系統供電能力不足的狀況，即使立法委員們要求，台電一直不提供詳細的數字。

可停電力，台電會與用電大戶簽約，若有需要，台電可以停止供電，用電大戶的日常電費可享有折扣。情義相挺，台電會在供電吃緊時，要求大型製造業啟動緊急柴油發電機供電，減少台灣公司電網的負載。台灣電力系統的供電能力是否充足，相信能源署與台電公司都心知肚明，不但不能明說，還得在新聞媒體與官方文件中「睜眼說瞎話」。

一一三年度全國電力資源供需報告，如預期的誓言台灣電力供應無虞。但魔鬼藏在細節裡，供電的充裕是有前提的！今年至民國一二三年，要新建廿四部燃氣機組，這些機組都能在規畫的時間商轉嗎？扣除除役的燃氣機組，政府有多少把握可以在民國一二三年前完成足夠的天然氣接收站供氣？關鍵報告中的關鍵資訊，執筆人連掰都掰不出來。

基於國家能源供應的安全、發電成本的穩定、以及碳排與空汙的減少，台灣必須繼續使用核能發電。八月「核三延役」公投的結果，贊成的高達百分之七十四，說明了人民的期待。執政黨至今未宣布核電廠延役，企圖以發展小型模組化反應器來搪塞民意。

以目前發展的現況，小型模組化反應器在台灣的商轉，可能要到二○三二年以後，緩不濟急。目前當務之急為積極推動核三廠與核二廠延役，搭配規畫的天然氣電力，可以確保台灣有足夠的可調度電力供業者使用，降低缺電限電的風險，提升半導體製造業與人工智慧產業投資台灣的信心。



