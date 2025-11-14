台不該當AI製造殖民地

ＡＩ泡沫化陰影使全球經濟前景不確定快速上升，而台灣亦正面臨「次代」護國神山的轉折與傳承挑戰，尤其在策略性ＡＩ與周邊生態系統的產業布局上。昨天傳出台美關稅談判近尾聲，行政院表示談判團隊正在以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作；台美科技合作的模式、台灣如何在全球競爭中找到定位，將決定台灣未來在科技舞台上的話語權。

放眼全球，各國正積極布局ＡＩ產業。美國ＡＩ帝國系統持續吸納新成員，英國王室亦向全球ＡＩ技術菁英及產業巨擘頒獎，彰顯其國家戰略意味濃厚。這顯示：ＡＩ不再只是技術或產業問題，而是國家競爭力與文明影響力的重要象徵。

台灣若要發展ＡＩ產業及生態系統，必須具備策略性思維與「逐鹿天下」的企圖心。若僅墨守成規、或魯莽前進，甚至以「從屬角色或身分」被納入美國ＡＩ版圖的擴張，將在「數位文明」邁入「智能文明」的轉折中淪為被動或附庸式的角色；雖能有「立竿見影」的立即效應，但無法形成真正的長期優勢。在閉環式ＡＩ帝國系統中，算力驅動、演算法治理、平台流通才是全球秩序及霸權的基礎，故策略自主，才能掌握未來。

台灣面臨的抉擇不只是產業發展路徑的選擇，更是國家戰略格局的試金石。台灣必須融合技術創新、跨境合作與產業生態構建，才能有機會在全球ＡＩ浪潮中取得自主優勢，從追隨者躍升為策略主導者。唯有主動掌握槓桿優勢，台灣才能開啟永續的產業經營之路。

實務上來看，台灣的戰略思維不應僅糾結於日常感官生活或短期就業問題，而更應聚焦宏觀視角，涵蓋策略、技術、應用與治理（倫理與法治）等面向。唯有以主動、長期的產業布局，才能真正守護並傳承「護國神山」。

另外，若能在中華文化的共同基礎上，結盟大陸企業共同發展，推動跨領域本位智能技術（Ontological ＡＩ）及客製化平台服務，爭取策略性的主導角色，積極發揮槓桿效應，才是真正的永續經營策略。大陸擁有龐大的市場、豐富的應用場景、完整的產業鏈，以及日益增強的創新能力。兩岸在技術、人才、市場等方面具有高度的互補性。通過結盟，台灣可借力大陸的規模優勢，同時輸出其在半導體、精密製造與系統整合方面的專長，形成強強聯合的協同效應。

台灣的ＡＩ戰略及次代護國神山應聚焦在「多軌槓桿」創造自主空間，短期嵌入美國ＡＩ體系以維持技術接軌；中期取得在ＡＩ製造與應用之間形成「台灣中樞、區域共治」格局；長期則在於掌握模型落地的核心技術層，建立跨領域自主ＡＩ知識中介平台的優勢。

台灣若一味附庸美國，只能當ＡＩ帝國的「製造殖民地」；若能在兩岸之間發揮橋梁槓桿，憑藉製造精度與系統整合力，就有機會在多極化的ＡＩ世界中，成為「中立技術節點」而非「附庸體」。立足核心技術、放眼全球，才是建構護國神山並確保國家長期競爭力與產業主導地位的不二法門，主事者務必三思。