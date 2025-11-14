韓三高暴露賴六D困境

賴清德總統呼籲立法院長韓國瑜率跨黨派聲援遭中共立案調查的立委沈伯洋，本是一場政治表態，但韓國瑜一句「自己生病卻要別人吃藥」成為焦點。他這話既是強有力反擊，也揭示了誰該為兩岸緊張與法律戰負責？誰才深諳政治的界限與領導的三昧？這場隔空交鋒讓「韓國瑜的三高」與「賴清德的六Ｄ」成為當下政治評價的對照鏡。

韓國瑜這次回擊賴清德，既犀利又不失分寸，展現出他身為國會領導人的「三高」政治風格：

高智商：他洞察問題本質，清楚畫分職權責任，指出兩岸與外交是總統權責，國會議長則應維持議事中立；一句「自己生病要別人吃藥」切中問題核心，讓輿論焦點回到「執政者能力」而非「在野者態度」。再以「桌子四隻腳」比喻，簡明揭露賴政府政策結構失衡—台美關係一枝獨秀，兩岸關係卻完全失靈。

高情商：反擊有理不失節，未以情緒化語言挑釁，而是以比喻形式批評，話語既有張力又有餘地。他面對綠委指責，不陷入人身攻擊，而以制度邏輯回應；回以「我不是總統」，再以退一步的姿態創造進一步的政治空間，在兩岸議題重新奪回主導權。

高智慧：以制度回應政治挑釁，支持國民黨團重提「立院兩岸小組」機制，讓議題回到制度層面，而非情緒動員。他深知「抗中保台」已被民進黨操作成選舉工具，於是以國會職權為槓桿，重新定義兩岸議題的討論框架。其回應不僅是反駁，更是策略；既不挑釁總統，又讓自己成為「國會主導兩岸新路」的潛在破冰者。

相對於韓國瑜的冷靜與策略，賴清德暴露出「六Ｄ」式的執政困境。這六個英文字是：

一、Defective（有缺陷的）：他把中國定義為「境外敵對勢力」本為選舉操作，卻反而製造兩岸法理對抗，導致今日無從應對中共的法律戰；又將民間輿論、媒體與異議視為滲透，長期誤判問題本質。

二、Deficient（不足的）：面對中國大陸的法律戰，他並無有效因應策略，只能喊話或「拜託他人」。且兩岸政策缺乏系統性，執政團隊在國際協調、情報蒐集與危機回應上均顯不足，在在顯示執行力與溝通力的匱乏。

三、Devious（狡詐的）：政治操作取代政策思考，以「抗中保台」為萬用口號，將批評者貼標籤抹紅，轉移治理無方的焦點；把國安與政黨利益綁在一起，既消耗民意也侵蝕制度公信。

四、Deplorable（應受譴責的）：面對危機，總統不自我承擔卻「拜託韓國瑜講話」，形同將責任轉嫁，這是推責文化蔓延，加劇社會分裂與政治倦怠。

五、Dull（遲鈍的）：對於民意氛圍、國際觀感、青年焦慮缺乏敏銳度，他反覆使用過時語彙與對抗性敘事；抗中話術已鈍化卻仍被當成萬靈丹，政策語言疲乏無新意。

六、Disastrous（災難性的）：「境外敵對勢力」與「中共代理人」的連結，不僅未保障台灣安全，反而導致兩岸關係急凍、貿易萎縮；政府又陷於選舉與民粹的惡性循環，長期形成戰略災難。

韓國瑜的「三高」代表一種政治成熟，懂得區分制度與情緒、責任與攻防；賴清德的「六Ｄ」則像是一面鏡子，照出民進黨執政的困局。當政治失能，喊再多的口號都只是吃止痛劑，只有面對病根才談得上治癒。