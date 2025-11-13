韓成熟回應 反制賴情緒綁架

國父誕辰與醫師節同日，象徵「救國」與「救人」的雙重精神，也提醒政治人物應懷抱仁心、堅持理性。立法院長韓國瑜昨天就中共通緝沈伯洋一事回應說「自己生病卻要別人吃藥」，表面是對賴清德總統向「韓院長」喊話這一動作，實際上更反映了台灣政治失衡的根本病灶：權力被用來搞分化，而非用來修復。

賴清德日前呼籲韓國瑜「站出來維護國會尊嚴、聲援沈伯洋」，以國會議長身分反制大陸重慶公安以「分裂國家罪」立案通緝沈伯洋。韓國瑜在記者會中表示，立法院長與副院長有責任確保每位立委的人身安全與言論自由，不受恐嚇與威脅，毋庸置疑；但韓也指出，賴不應把此事轉化為藍綠鬥爭，否則對沈伯洋「一點都不公平」。

韓國瑜強調，真正要幫助台灣與沈伯洋，應從「源頭治本」做起。他提出台灣的安全如同「桌子有四支腳」—維護中華民國、維護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。他說，賴清德身兼總統與民進黨主席，黨政軍情一把抓，卻讓這四隻腳中有三隻被打斷。台獨黨綱存在，即難言保護中華民國；大罷免造成分裂，即難言維護民主；將對岸列為境外敵對勢力，即難言和平。

韓國瑜主張，若賴清德真心要協助沈伯洋，應先「凍結或廢除台獨黨綱」，恢復中華民國的正統；停止惡意政治鬥爭，修復行政與立法的互信；撤回將大陸列為境外敵對勢力的決議，重啟九二共識基礎下的和平交流，並持續鞏固美台關係。這才是讓台灣人民「遠離戰爭、呼吸安全甜美空氣」的治本之道。這既是對綠營權謀的反制，也顯示韓國瑜對兩岸與國家安全議題的整體架構思維；他並非逃避國會議長的責任，既有防衛思維，也有和平邏輯－強調民主與安全並重，主權與交流並行。

「老牛不待揚鞭自奮起」，是韓國瑜一貫的人格象徵，不等人指使，也不被情緒綁架。面對外部壓力與內部挑釁，他選擇以自我節制、制度語言來回應。對一位長期被標籤化的政治人物而言，這樣的姿態代表成熟與轉折。政治領導者最大的智慧，不在於反擊，而在於引導；不在於迎合，而在於定義。

韓國瑜若能持續以理性、節制與制度為依歸，讓民眾看到他不是只會激情演說的「庶民」，而是能在風暴中穩住國家重心的領導者，那麼這場政治攻防將成為他重塑形象的契機。國父孫中山曾言「革命尚未成功，同志仍須努力」，今日的努力不在街頭，而在格局；不在口號，而在態度。當政治能回歸理性、國家能脫離對立，台灣才有真正的安全與希望。