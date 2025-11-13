保護國家與民眾的安全是政府的責任，如果連這一個基本功能都欠缺，終將失去民眾的信任。當一個自詡為「務實的台獨工作者」擔任總統之後，許多的後遺症就隨之而至；畢竟這樣的信念最容易政治操作，也最容易激起政治光譜兩端的對立，這就是台灣政治始終不安的主因。

如今總統竟為「營救」一名「被中共通緝」的立法委員，主動表示期盼立法院長韓國瑜能挺身而出，率跨黨派立委聲援沈伯洋，維護國會尊嚴也維護台灣人民言論自由。這是一個荒謬的政治動作，身為三軍統帥不能保護一個立法委員，已經夠離譜了，竟還希望立法院長出面，那豈不顯示自己對於對岸「通緝」我方立委已無能為力？那之前所有的強硬立場與堅實國防在哪裡？既然表示兩岸互不隸屬、對岸對台灣沒有管轄權，那還需要擔心什麼？

更令人不解的是，總統在自己有需要的時候，就強調朝野要「和解」，在不需要的時候就視對手如草芥，這種反覆態度要在野黨如何接受他的「期待」？即使韓國瑜可能在兩岸事務上有發言權，但似無必要在此事出頭，更何況大罷免之屈辱未消，現在又提「國會尊嚴」豈非笑話？

將帥無能、累死三軍，現在是政府無能、耗死全民。當沈伯洋事件一爆發，政府應思考的是問題本質，而不是鋸箭式的解決方法。兩岸問題本就複雜，若此時總統可以坐下來和立法院長作深度而有效的溝通，才可能對解決事情有所助益；若只是這種片面式的政治喊話，最後恐無疾而終，還可能凸顯自己的弱點，既讓對岸看破手腳，也讓國人對政府愈來愈沒有信心。