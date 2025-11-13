聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統政治算計 解鈴還須繫鈴人

聯合報／ 方復權／國貿業（台中市）
中國大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統表示，期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴。記者林伯東／攝影
中國大陸對民進黨立委沈伯洋立案偵查，賴清德總統表示，期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴。記者林伯東／攝影

中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」，對民進黨立委沈伯洋立案偵查；央視還播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱將透過國際刑警組織「全球抓捕」沈伯洋。賴清德總統十一日表示，中國對台灣並沒有管轄權，期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。賴總統還強調，「今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

筆者對賴總統之言感覺不可置信，因為他自稱是「務實的台獨工作者」，認定中國為「境外敵對勢力」，而沈伯洋是民進黨主席賴清德屬意的男性不分區排行第一名。沈伯洋配合賴總統／賴主席主張台獨，被中國列為「全球抓捕」的頭號頑固分子，所有責任都應由賴總統或賴主席完全承擔。堂堂國家元首竟然要韓院長出手相助，真是滑天下之大稽，笑掉世人大牙。

更何況，今年綠營推動大罷免，連韓院長都要被拉下台，簡直把台灣政黨惡鬥的醜陋面貌升級到無以復加。大罷免大失敗後，賴總統面不改色，要求手無寸鐵的韓院長聲援沈伯洋，除了道德冷血，更失去三軍統帥的高度。情勒在野黨任何一個人，亦凸顯惡質的本性，戴了一副假面具。

韓院長今年雙十國慶致詞時指出，台海戰爭、黨派惡鬥和對美關稅談判，如三座隱形的堰塞湖，影響台灣的未來。

換言之，提醒民進黨別一方面模糊中華民國主權與名稱，以另一種方式來發展台獨，另一方面把國內政敵抹黑成中共同路人，如今沈伯洋恐遭中國通緝，賴總統不思罪魁禍首，想方設法和對岸溝通，卻從在野黨身上尋求出路，簡直莫名其妙。

此事令人聯想到前總統蔡英文日前貼文表示，年金改革是前總統馬英九卸任前交代之事，同樣展現沒有肩膀的模樣。馬英九支持「九二共識」，蔡英文為何不贊成卻反對呢？

昨日韓院長在立法院回應賴總統喊話，強調「解鈴還須繫鈴人」，不僅一針見血，也是賴總統應作之事。請賴總統謹慎處理此事，讓全國人民安身立命，別像大罷免期間，「團結十講」只進行了四講，示範國家隊「半途而廢」。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國大陸揚言全球抓捕 沈伯洋出席德國會聽證：勇敢台灣人絕不退縮

請願沈伯洋參選台北市長 楊智伃：讓曹興誠完成「三敗國師」美譽

陸通緝沈伯洋引波瀾…被中共通緝能出國？陸委會：要審慎評估

【重磅快評】民進黨沈伯洋症候群 自己生病別人吃藥

相關新聞

診間濺血 公眾信任崩壞

輔仁大學附設醫院的診間傷人事件，震驚全台，凸顯醫療安全與校園衝突延伸至社會暴力的嚴重性。這不只是一場個人報復事件，更成為...

醫病關係緊繃 恐加劇人力流失

一名許姓女子疑似沒掛號闖診間要求醫師說明母親「病情」，遭拒後竟惱羞嗆醫師缺錢，想賺健保費，影響醫師看診，氣得醫師情緒失控...

教長拍片挺豬 教育現場心寒

教育部四位官員日前合體拍攝宣傳片，大啖爌肉飯、滷豬腳，用台語盛讚台灣豬肉的美味。但影片一上架卻讓教育現場的教師與家長看得...

政府無能 耗死全民

保護國家與民眾的安全是政府的責任，如果連這一個基本功能都欠缺，終將失去民眾的信任。當一個自詡為「務實的台獨工作者」擔任總...

川普治國之道 發錢救民調

美國總統川普說，因關稅的巨額進帳，擬議要發給每個美國人二千美元；財政部長貝森特說， 二千美元不是現金，是減稅。川普向六十...

韓成熟回應 反制賴情緒綁架

國父誕辰與醫師節同日，象徵「救國」與「救人」的雙重精神，也提醒政治人物應懷抱仁心、堅持理性。立法院長韓國瑜昨天就中共通緝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。