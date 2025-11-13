賴總統政治算計 解鈴還須繫鈴人

中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」，對民進黨立委沈伯洋立案偵查；央視還播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱將透過國際刑警組織「全球抓捕」沈伯洋。賴清德總統十一日表示，中國對台灣並沒有管轄權，期待立法院長韓國瑜能站出來維護國會尊嚴，也維護台灣人民言論自由。賴總統還強調，「今天是民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人」。

筆者對賴總統之言感覺不可置信，因為他自稱是「務實的台獨工作者」，認定中國為「境外敵對勢力」，而沈伯洋是民進黨主席賴清德屬意的男性不分區排行第一名。沈伯洋配合賴總統／賴主席主張台獨，被中國列為「全球抓捕」的頭號頑固分子，所有責任都應由賴總統或賴主席完全承擔。堂堂國家元首竟然要韓院長出手相助，真是滑天下之大稽，笑掉世人大牙。

更何況，今年綠營推動大罷免，連韓院長都要被拉下台，簡直把台灣政黨惡鬥的醜陋面貌升級到無以復加。大罷免大失敗後，賴總統面不改色，要求手無寸鐵的韓院長聲援沈伯洋，除了道德冷血，更失去三軍統帥的高度。情勒在野黨任何一個人，亦凸顯惡質的本性，戴了一副假面具。

韓院長今年雙十國慶致詞時指出，台海戰爭、黨派惡鬥和對美關稅談判，如三座隱形的堰塞湖，影響台灣的未來。

換言之，提醒民進黨別一方面模糊中華民國主權與名稱，以另一種方式來發展台獨，另一方面把國內政敵抹黑成中共同路人，如今沈伯洋恐遭中國通緝，賴總統不思罪魁禍首，想方設法和對岸溝通，卻從在野黨身上尋求出路，簡直莫名其妙。

此事令人聯想到前總統蔡英文日前貼文表示，年金改革是前總統馬英九卸任前交代之事，同樣展現沒有肩膀的模樣。馬英九支持「九二共識」，蔡英文為何不贊成卻反對呢？

昨日韓院長在立法院回應賴總統喊話，強調「解鈴還須繫鈴人」，不僅一針見血，也是賴總統應作之事。請賴總統謹慎處理此事，讓全國人民安身立命，別像大罷免期間，「團結十講」只進行了四講，示範國家隊「半途而廢」。