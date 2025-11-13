川普治國之道 發錢救民調

美國總統川普說，因關稅的巨額進帳，擬議要發給每個美國人二千美元；財政部長貝森特說， 二千美元不是現金，是減稅。川普向六十多國課徵關稅，原是要減低已超過卅八兆美元的國債，現將錢移一部分發給美國人，目的是「發錢救民調」，特別是在共和黨最近於幾個地方選舉失利的時候。

川普當總統最在意兩個數字，一為股票指數，另一個就是民調。川普現在的民調，支持的三成九、反對的五成八，支持和反對的差距達一成九，創下新高，也就是不支持川普的民眾比支持的要多很多。現在川普的支持率，比他一月就任時的四成七，整整少了八個百分點！很可怕，所以想發錢救民調。發錢是另一種民粹政治，真能收攬美國民心？美國人現在對川普最不滿意的是其治國方式，也對經濟前景和物價上漲感到不安，綜合起來使得川普民調節節敗退。

財政部長貝森特說，要用減稅的方式來發這二千美元。以二○二二年為例，美國報稅的有一億六千多萬份，未報稅或所得稅為零的占三成一，繳稅在二千美元以下的占五成或更多，這兩類人合計超過八成，他們要怎麼減稅？將來和政府之間還有得吵；治一經、損一經，減稅的發放方式不可行。

美國聯邦參議院日前通過政府臨時撥款法，提供經費到明年一月卅日；案子再經眾議院通過、總統簽署，聯邦政府在本周末前就可重新運作。迄今，政府已「關門」逾四十天，其間川普揚言要解雇數萬名公務員，以恫嚇民眾及民主黨。共和黨堅持要依他們的版本削減非國防開支、加大邊境安全預算，民主黨則要維持社會福利和教育預算，並延長健保補貼一年。川普說，拒絕民主黨的敲詐；兩黨不同調，爭吵一個多月。結果八位不再競選連任的民主黨參議員，倒戈對手，共和黨版本贏了。

聯邦政府關門天數破了美國紀錄，川普也不為所動；共和黨和民主黨比誰是膽小鬼？看誰先投降。聯邦政府停擺，近百萬公務員沒有薪水，所有重要報告全暫停；航管人員不足、飛機大幅減班，兩黨卻無所忌憚。

共和黨當家鬧事，民意對川普指責多，這是川普身為非典型政治人物的治國之道。如此舉措不以人民權益為依歸，卻任由聯邦政府停擺，實為少見。