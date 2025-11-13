教長拍片挺豬 教育現場心寒

教育部四位官員日前合體拍攝宣傳片，大啖爌肉飯、滷豬腳，用台語盛讚台灣豬肉的美味。但影片一上架卻讓教育現場的教師與家長看得心寒，當校園正面臨教師荒、校安危機等迫切問題時，主管機關的「創意」竟用在跨界推銷農產品上。

影片中官員吃得津津有味，對比教育現場的困境卻顯得格外諷刺。教師編制不足，讓許多老師超鐘點授課疲於奔命；校園安全問題層出不窮，輔導量能捉襟見肘；親師衝突日益嚴重，教育工作者心力交瘁。這些「多如豬毛」的校園難題，全國老師等了多久，也不見教育部提出同等用心的解決方案。

應該很多老師想問，這支影片從部長、次長到主任秘書全員出動，拍攝場景橫跨立法院與教育部，到底誰寫腳本？誰來掌鏡？總共花了多少時間？如果是委外製作，又花了多少錢？若將同等心思投入解決教育實務問題，或許能緩解部分現場壓力。

或許教育部長認為拍片挺台灣豬、挺農業部，身為執政團隊理所當然，但這種形式主義的協作，恰恰暴露了官員與教育現場的嚴重脫節。教育主管機關與其不務正業拍攝美食宣傳片，不如將時間用於傾聽教育現場心聲、研擬具體改善方案。

除了宣傳挺台灣豬，教育部長難道忘記他最該挺的是老師與台灣教育？