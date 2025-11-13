醫病關係緊繃 恐加劇人力流失

一名許姓女子疑似沒掛號闖診間要求醫師說明母親「病情」，遭拒後竟惱羞嗆醫師缺錢，想賺健保費，影響醫師看診，氣得醫師情緒失控衝出互罵，並責成掛號處註記「終身拒診」，同時報警提告妨害名譽。高雄市衛生局日前指出，非危急情況下醫師得拒診以維護秩序。

無獨有偶，輔大前校長、名醫江漢聲遭曾姓肄業生假裝看病持美工刀刺傷濺血，警方根據曾男過去行為，察知其長期對校務、校長積怨頗深，很可能是為發洩心中不滿，全案朝「殺人未遂」罪嫌偵辦。這兩起事件，一嘴叫囂，一手插刀，情勢險峻可見一斑，且均關乎醫病溝通與醫療體系規範之間的張力。

事實上，前開事件形式上雖輕重有別，但「傷人以言，甚於矛戟」，實質上相去不遠；在價值觀念上，所壞裂的不僅一己的人格操持，更已損及診間的權威化及醫病雙方的信賴感。醫病關係內涵極廣，得積漸而厚，非一蹴可幾；各方都須理性加以維護，善加珍惜。若醫病關係給人的印象不再是光明磊落，而是處處防備，被緊張恐懼所包圍，一旦醫病關係失序，診間恐時無寧日。

醫師在台灣社會享崇隆地位，國人對醫師均給予最高敬重，這也是醫者與眾不同之處。醫師工作備極辛勞，對病患有一份執著的責任，除完備的專業訓練外，更應具備人文素養與人文關懷；更且，醫者父母心，醫生這條路要走得長久，在堅持理想的過程中，難免會對涼薄的人情世故感到傷懷，若能動其身而靜其心，亦可堅強性情。

當醫病雙方都能經由了解、理解而諒解，忍讓寬容，居謹飭而行敦厚，則回歸清明的醫病關係，當非無可期待。

綜言之，在醫事人力陷入窘迫時，醫病之間更應互信互重，相互以敬；當秩序壞、節文廢，醫病關係變質時，主政者當所深憂並妥處。盼決策者能以大智慧、大氣魄，面對問題，速謀對策，讓醫病關係運行能有序順暢，醫師人力流失不再雪上加霜。