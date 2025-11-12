杜絕芬普尼蛋從源頭管理

快訊

聯合報／ 程怡甄／消基會食品委員會委員、實踐大學企管系助理教授（台北市）
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流入市面，食藥署強調，成人於24小時內攝入約100顆涉案雞蛋，才會有短期健康風險門檻。示意圖。記者葉信菉／攝影
市售雞蛋檢出農藥殘留芬普尼，15萬顆問題雞蛋流入市面，食藥署強調，成人於24小時內攝入約100顆涉案雞蛋，才會有短期健康風險門檻。示意圖。記者葉信菉／攝影

餐桌上每每出現的家常蛋料理，撲鼻的蛋香總是令人食指大動。那是媽媽的味道，是家庭餐桌的日常溫度。然而，當「芬普尼蛋」的新聞再次浮上檯面，這份簡單的幸福，又蒙上了一層不安的陰影。

「芬普尼」是一種長效型殺蟲劑，透過神經毒性達到殺蟲效果。它常被用於防治紅火蟻、稻米與玉米害蟲，也用於環境衛生及寵物防蚤產品。由於潛在毒性極高，農委會（現為農業部）早於二○一七年即明文規定，食用動物不得使用芬普尼。如今，這個名字再次出現在新聞中，令人不免要問：我們的制度防線，究竟在哪裡出了問題？

芬普尼若進入人體，可能引起頭痛、噁心、頭暈與乏力等急性中毒症狀，長期暴露更與甲狀腺癌、神經系統損傷及肝腎功能受損有關。根據目前掌握的資訊，汙染來源可能包含：

一、飼料汙染：台灣大量仰賴進口玉米飼料，而國外農業中仍普遍使用芬普尼。二、環境暴露：農田為防治紅火蟻或螞蟻而施用藥劑，雞舍若鄰近此區，極易受到汙染。三、寵物用藥交叉汙染：牧場若有犬貓使用防蚤藥，也可能間接汙染環境。四、業者違法使用：部分業者為降低蟲害成本，仍鋌而走險。

現行法令雖有罰則，但實際執行力仍顯不足。《動物用藥管理法》僅處六萬至卅萬元罰鍰；《食品安全衛生管理法》雖可罰至兩億元，但實務上多屬輕罰。對於故意違法者而言，罰則或許只是營運成本的一部分，而非嚇阻的警鐘。

從企業管理的觀點來看，「芬普尼蛋」不僅是食安事件，更是供應鏈風險管理的警訊。食安漏洞往往不是單點錯誤，而是系統中多層防線的失效。這提醒我們：食品產業的自律與政府監管，必須並行。

業者應主動建立內部風險控管與追蹤機制，例如：定期檢測飼料來源與供應商；加強雞舍環境隔離，減少外部汙染風險；與第三方檢驗機構合作，建立透明可溯源的安全鏈等。

同時，政府也應從制度面強化源頭管理，具體措施可有：嚴格進口飼料抽驗，避免汙染原料流入市場；提高罰則與刑責，使違法成本高於短期利益；強化抽檢與快速回收機制，縮短問題蛋品的流通時間。

至於消費者，也能成為食安守護鏈的一環。可分散購買風險，不要長期依賴同一蛋商；選擇可溯源品牌，重視包裝標示與產地資訊；同時可提高自我覺察，若懷疑誤食問題蛋，可多補充水分以促進代謝。

食安議題看似技術問題，實則是治理與文化議題。當政府願意強化制度、業者願意承擔社會責任、消費者願意主動關心來源，我們才能真正重建對餐桌的信任。

