建立即時警示 食安別再慢半拍

每當新的食安或畜牧防疫事件爆發，主管機關常以「屬個案」、「已下架回收」來說明，卻始終答不出那兩個最關鍵的問題：為什麼又出事？為什麼總是慢半拍？

這次毒雞蛋事件，食藥署在十一月四日就已驗出問題，卻拖到九日才公布。對消費者來說，這六天可能就是把毒蛋吃下肚的時間。當衛福部長說「查到哪、公布到哪」、食藥署長姜至剛卻說「民眾擔心就暫時別吃蛋」，聽起來更像在卸責，而不是在安民心。民眾需要的，不是被勸「別吃」，而是政府能建立讓大家「敢吃、安心吃」的制度。

其實，食安不只是衛生議題，更是國安的一環。當連最基本的民生食物都不安全時，社會不安就會蔓延。政府該給人民的，是「免於食安恐懼的自由」，而不是事後開記者會道歉或急著下結論。

根本問題在於「預防失靈」。農業部負責上游生產與動植物用藥管理，衛福部主管食品安全與檢驗把關，兩邊都在努力，卻總是搭不上節奏。結果就是「等驗出才下架」、「等民怨才回應」。如果能在第一時間啟動預警，同步公開資訊，就不會每次都讓消費者成了最後知道的人。

食安管理要「超前部署」，而不是等出事再補救。農業部應全面稽查環境用藥，杜絕非法農藥流入雞場；衛福部要建立即時警示制度，讓通報不再被冗長流程耽誤。中央地方也要密切合作。

更重要的是，政府要誠實面對環境汙染與產業結構的根本問題。籠飼雞場環境髒亂，農民可能為了防蟲偷用禁藥；消費者又偏好便宜蛋，讓業者壓低成本，把風險轉嫁給民眾。若不從制度改革與產業輔導著手，毒蛋、毒肉、毒菜恐怕還會重演，民眾的信任也會一再流失。

「民以食為天」，食安是政府最基本的責任，不要再讓「程序審慎」成為拖延的藉口，也不要再讓「零星個案」成為掩飾的口頭禪。政府該做的，是在問題發生前就防堵，唯有提前預防，才能真正讓民眾安心。

食安不能再慢半拍，因為民眾的健康，沒有重來的機會。