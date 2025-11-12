不缺電 輝達與全民的共同期待

國際知名科技大廠輝達（Nvidia）的全球營運總部即將落腳北士科，最快今年內敲定進駐計畫，本案受到國人高度關注。鴻海集團也於日前宣布與輝達聯手，將在高雄建置「先進算力中心」，主要以超級晶片GB200構成的高階伺服器為核心設備，規畫二○二六年完工。

先進算力中心預計裝設六十四個排架（Rack）的GB200型伺服器，共使用四六○八顆繪圖處理器（ＧＰＵ）。根據輝達的公開文件，單一排架的用電量為一二○瓩，但考量雙倍備援，各排架的供電量將達二六四瓩。在忽略算力中心其他非伺服器用電的情境下，用電量最高可達一點七萬瓩，每年電力需求粗估為一點五億度。對於目前夜間缺電三十至五十萬瓩的南部地區而言，無疑是雪上加霜的負擔。

接下來的問題是，現行的「中電夜夜南送」，是否足以解決南部供電吃緊的情形？輝達執行長黃仁勳多次提到核能重要性，那麼先進算力中心是否可順利取得足夠的無碳電力？

根據能源署近日公布今年前三季最新發電量數據，將火力發電、再生能源電力、四個半月核電，及抽蓄水電加總後，全國總發電量為二一六五億度，較去年同期略減廿八億度。

不過，肇因於核電歸零與電力需求依舊殷切，截至今年九月底，火力發電總量已達一八五○億度，較去年同期增加近卅億度，占比則由去年的百分之八十三點○增為百分之八十五點五。總發電量下降，火力發電量反而升高，凸顯的是非核後脫離不了的增碳困境與空汙威脅。

此外，經濟部今年九月公布的「全國電力資源供需報告」指出，明年的夜間「備用」容量率為百分之十三點八，較樂觀的即時「備轉」容量率為百分之八點八。然而，參考今年的實際狀況，雖然夜間備用容量率估計為百分之十四點二，但即時備轉容量率卻曾出現不及百分之四的情境，不排除未來四年備轉容量率可能再度下探百分之六以下的「供電警戒」區間。對於滿足輝達先進算力中心營運後的穩定電力需求，將是一項挑戰。

至於無碳電力部分，再生能源今年前三季發電量為二五九億度，占比接近百分之十二，明顯無法於今年底以前達到政府預期的百分之十五點二。而兩大主力包括風電與光電的裝置容量，更是分別以百分之六十一及百分之七十六的達成率，遠遠落後目標值。在境內碳費與境外碳稅的雙重壓力下，企業竭盡所能爭取無碳電力已成常態。可惜的是，短期內再生能源開發進度仍無法滿足需求。

政府此時除了面對全球淨零碳排的共同目標，更有責任針對境內的穩定電力供給與無碳電力擴增展現積極作為。企業（包括輝達）與民眾都期待供電充足與穩定，但民眾同樣關切空汙改善。核電的重啟與擴增是必要的作法，也是短期內可滿足前述要求的具體解方，賴政府須再加把勁。