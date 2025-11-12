緬懷國父孫中山 找回民族認同

今年很特別，是國父孫中山誕辰一六○周年、逝世一百周年；是抗戰勝利八十周年、台灣光復八十周年；也是蔣中正逝世五十周年，幾個重要的周年紀念數字都在今年，皆與中華民國的命脈緊緊相繫。且今年消失廿二年的台灣光復節恢復放假，噤聲已久的「我是中國人」可以公開大聲說了，壓抑已久的憤懣終於紓解。

民進黨自二千年首次政黨輪替後，一共掌權十七年，手握國家資源卻摧毀原本美好和諧的台灣。過去的台灣不是這樣的，可還記得？一首「明天會更好」歌曲傳遍大街小巷，那是一九八五年為呼應「世界和平年」並紀念台灣光復四十周年而作，那時的台灣天天在進步，可謂前途一片光明，如今竟不堪回首。

今天是國父孫中山誕辰一六○周年，筆者有兩點想說：

其一，最早稱孫中山為「國父」的是時任國民政府主席林森，他於一九三六年十一月十二日孫中山誕辰七十周年紀念會上演講。他說這一天是創立中華民國的「國父」誕生，「這種偉大精神，在中外歷史上是不容易見到的，所以我們全國國民尊崇（中國國民黨的）總理為國父」。此說當時並未成為規範，直到一九四○年三月廿八日，國民黨中央執行委員會會議決議尊稱孫中山為「國父」，並於隔日三二九黃花崗烈士紀念日正式公布，孫中山從此被尊為國父。

其二，中華民國成立時孫中山四十六歲，終因積勞成疾於十四年後病逝；「革命尚未成功，同志仍須努力」成了最後懸念的遺言。始終飄搖不穩的中華民國歷經北伐、日軍侵略、對日抗戰等一連串征戰與抗敵，廿年後終於初嘗勝利之果，隨即卻又陷入國共內戰；昔日堅韌抗敵卻不敵骨肉相殘，國民政府命懸一線、迫走南遷至明末以來受華夏文化薰陶二三○年的台灣，始得重新站穩。

在台澎金馬推動經濟建設、土地改革，使脫離日殖統治、百廢待舉的台灣煥然一新；更因為推動中華文化復興運動，傳講孔孟學說，使文化傳承不墜，終締造經濟奇蹟之榮景。

曾幾何時，島內被戀殖心理翻攪、類皇民竄起，幾年之間改天換地，藉著政黨輪替耗盡原本的豐厚累積。另方面，也因中共處處打壓中華民國，一消一長之間使中華民國走樣；現實政治上，中共欲消滅一九四九年後的中華民國，民進黨政府則是要消滅一九四九年前的中華民國。國父啊！倘您地下有知，是否遺憾痛心？

國父的「天下為公」與「博愛」信念，應是吾人努力實踐的目標。其建國方略、實業計畫也尚未完全實現。在此，呼籲全體同胞應去除類皇民的心態，更勿自貶為亞細亞的孤兒；應拋棄台獨謊言，找回失焦的民族認同。

更呼籲兩岸的中國人應互相包容、彼此憐恤，勿再干戈相向，共同發揮天下為公與博愛精神，以智慧尋求和解之路，讓一一四年前締造的共和成為真正的「民國」，朝向大同世界之理想前行。