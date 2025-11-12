從「科技島」到「詐騙島」 台灣形象崩壞的沉重警鐘

快訊

聯合報／ 汪志雄／美國伊利諾芝加哥大學教授（美國伊利諾州）

韓國媒體不久前以醒目標題報導，批評台灣已淪為「詐騙島」，島內國際詐團橫行、跨境犯罪猖獗。與此同時，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（ＵＮＯＤＣ）在今年發表的最新報告中，也將台灣列為亞太地區網路詐騙活動之犯罪洗錢中心。這樣的國際點名，對長期自詡為「民主典範」與「科技之島」的台灣而言，無疑是一記沉重的警鐘。

詐騙問題在台灣已非新鮮事，從假投資、網路愛情騙局，到跨境人口販運、機房集團，幾乎成為社會日常。然而令人震驚的是，這些犯罪已形成完整產業鏈，不僅境內詐騙氾濫，還輸出到東南亞、非洲乃至歐洲。許多外國受害者追查源頭時，發現帳戶、網域、金流都指向台灣。這意味著，台灣早已不只是「受害者」，而是國際詐騙網路中的「樞紐」。

以最近曝光的「太子集團詐欺案」為例，該集團涉嫌在柬埔寨設立詐騙園區，透過強迫勞動、電信詐騙、加密貨幣洗錢等方式進行犯罪。該集團在台北一○一設立公司，並利用豪宅為洗錢基地。台北地檢署近日展開搜索，查扣了包括豪宅、名車和銀行存款在內超過四十五億新台幣的不法所得，然一干被告卻僅以數萬到數十萬元交保，尤其是集團特助劉純妤以十五萬元交保後面帶笑容的照片，更引發眾怒，被認為是對受害者的二次傷害。

詐欺犯在台灣之所以如此猖狂，最大的原因乃在於司法的縱放。民進黨執政以來自詡為「人權立國」，在司法實務上重視「犯罪人權」卻忽略「受害人正義」，導致台灣的治安日益敗壞，受害人數與詐騙金額年年創新高；政府在面對批評時卻不肯誠實面對，每當國際媒體報導，官員便忙著辯解是「被中國嫁禍」、「被境外勢力操作」，真相其實是台灣詐騙案件的破案率低、司法量刑輕微，這樣的結構性問題與外力無關，純屬治理失能。

太子集團之所以能在台灣生根壯大，並非單一犯罪的偶然，而是制度性失靈的必然。台灣金融監理鬆散、金融帳戶買賣橫行、檢警協調低效、政治勢力干預司法，這都構成了詐騙與洗錢的「完美保護傘」。當洗錢變得比創業容易，當詐騙成了新興產業，社會就會被一種扭曲的價值觀吞噬—有錢才是王道，獲利比正義重要。

國際媒體的批評雖然尖銳，但並非無的放矢。當台灣社會對詐騙逐漸麻木，甚至出現「這只是聰明人賺快錢」的心態，說明價值觀已被侵蝕；社會對誠信與法治的信任崩壞，才是最可怕的後果。更諷刺的是，政府在國際場合高喊民主自由、人權法治，在國內卻讓成千上萬的詐騙受害者求助無門。

從科技創新到洗錢天堂、從民主典範到詐騙溫床，台灣正在被自己掏空。若政府繼續沉迷於國際的形象包裝，卻無視於國內的信任崩壞，那麼將來當世界提起台灣時，想到的不會是晶片與民主，而是洗錢和詐騙，那才是最大的悲哀！

詐騙 台灣
