科技．人文聯合講座／萬錢齊發能萬全抵詐嗎？

國人期盼許久的普發一萬元現金終於開跑了！由於發放對象涵括全國民眾，為避免擁塞的排隊亂象，政府規畫了登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放等五種領取方式，並在登記及領取的時間上採取分流機制。

大多數民眾都必須透過登記入帳、ＡＴＭ領現、郵局領現等三種方式中擇一領錢，筆者和家人也不例外。其中，筆者大推網路「登記入帳」方式，既不必出門，又不必排隊，彈指間即可完成；動作快的不用卅秒，動作慢的也不會超過三分鐘。

撰稿當下，登記的民眾已逾五百萬人，足見其廣受歡迎的程度。在此呼籲尚未完成登記的民眾，請備妥發放對象的健保卡號、身分證統一編號或居留證統一證號、金融機構帳號等三樣資料，趕緊上網登記入帳，然後就可「坐以待幣」。

本月下旬即將啟動的郵局領現，雖然年長者或身心障礙人士將優先引導至友善窗口辦理，但筆者擔心屆時恐有多位同時需要優先服務的民眾，恐將因顧此失彼而累積民怨；因此若有家人不便上網登記，身為親人必當義不容辭，主動協助完成登錄。

本次普發一萬的現金流總計高達二千多億，各方詐騙集團早已蠢蠢欲動，肖想分一杯不義之羹。實際上，在普發現金啟動前，報載有民眾已因誤認發放網站而被盜領、遭詐騙三百萬元，未來類似案件必將層出不窮，大家都得提防。

當我們上網登錄時，請再三確認網路連結所前往的網站是政府官方網站，切莫被魚目混珠的釣魚網站給騙了！

迄今，刑事局已匯集數十則以普發現金為噱頭、誘騙民眾假投資的聳動廣告，例如「用手機變現」、「萬元放大」、「全民都能領」等。筆者建議在普發現金的政府官網上，應將詐騙案例分類整理，讓民眾能互相告誡並時時保持警覺。

本次普發現金的官網，還備有廿四小時全天候服務的ＡＩ機器人，筆者試用了一下，發現似乎仍停留在傳統「使用關鍵字搜尋和題庫回答」的模式，其智能顯然還有極大的改善空間，想靠它來增強防詐恐是緣木求魚。例如詢問「登記後何時入帳」，它會回覆與「登記」、「入帳」關鍵字相關的條目，內文卻有矛盾之處。又如詢問「健保卡號被盜用怎麼辦？」它會回覆一些符合「健保卡號」關鍵字，卻與提問毫不相干的條目。

人貴自知，機器人亦復如是；該ＡＩ機器人在經使用者詢問類似問題後，還懂得回答：「最近這幾次詢問，是不是沒有回答到您的問題？要不要換個問法試試呢？」當問它：「你是用關鍵字搜尋和題庫回答的嗎？」它回覆：「不好意思，您的問題可能不在我的學習範圍內…轉接線上真人文字客服」。

如今，詐騙集團已是全民公敵！對抗它們，光靠政府的「打詐Ｎ法」及相關措施是不夠的，一定要大家共同抵禦才行。本次普發一萬元現金對歹徒的誘因很大，拜託大家罩子千萬要放亮點，莫讓自己起貪念的七情六慾變成悽慘遭遇；只要無利可圖，詐騙集團就無法生存。

（作者為台大資工系教授）