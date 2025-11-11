鬱陵島與獨島之行 從南韓海風裡反思台灣的主權處境

葭月末，有幸參加韓國獨島財團與慶尚北道政府共同舉辦的外國留學生獨島探訪行程。獨島財團每年都會舉辦宣傳獨島議題的參與型活動，定期喚起社會對於獨島的重視。

由於本次參與者來自世界各國，除了成員具有多元性外，也同為在海外漂泊的留學生皆具有極高的文化包容性，在籌備會議時參與者們需要一同討論關於各國的領土紛爭，我們小組中就有俄羅斯同學分享北方四島（日本稱南千島群島）與日本之間超過 70 年的外交僵局；緬甸同學談到若開邦與邊境自治問題；而我則提到台灣在國際承認困境下的「主權未定論」與釣魚台爭議。第一次見面就能聊到這些敏感議題，大概只有留學生們能夠共感彼此人生經驗，真誠的想讓他國同學了解自己的國家，才會在陌生與好奇中自然流露出這樣的坦率以及尊重每個人對自己國家的看法。

高少甫／提供 從海上向獨島拍攝。 出發當日清晨，我們從韓國各地集結於浦項港，搭上前往鬱陵島的船。這段航程並不輕鬆，鬱陵島向來被當地人稱為「靠天吃飯的島」，因為冬季風浪巨大，一年有近三分之一的日子無法正常靠港。島上人口不滿萬人，面積也僅有72平方公里，約為澎湖的一半大，但韓國政府仍然積極在島上設置碼頭、防波堤與預備擴張機場跑道讓遊客能夠從浦項及首爾金浦機場直航增加國民訪島頻率，即便是對於邊陲小島的生活品質，也盡力讓完備島上的生活機能讓人口不至於凋零造成國安危機。

三個小時的海上顛簸後，鬱陵島海岸線終於映入眼簾。19 世紀的西方航海圖上，它曾被標記為 “Dagelet Island”，1748 年的法國海軍地圖就記載了它的位置；甚至 19 世紀初，美國捕鯨船也曾在此補給。來自西方訪客過去這些看似不起眼的航海紀錄，在今日卻被韓日雙方都視為領土歷史證據的一部分。

我們的第一站是位於鬱陵島的獨島博物館。博物館於 1997 年開館，而其建立本身就是一段歷史：當時正值日本文部省再度修改教科書提及竹島主權，引發韓國社會抗議，鬱陵郡政府遂以「文化教育」方式回應，透過博物館建立自己的敘事框架。

高少甫／提供 獨島博物館陳設的歷史檔案，包含日本方面對於獨島的紀錄。 館內陳列從朝鮮《世宗實錄地理志》到安龍福事件，再到 20 世紀日本政府公文等各類史料。尤其是安龍福事件（1690 年代）常讓外國學生感到有趣：一位朝鮮漁民兩度前往日本，甚至與日本地方官員辯論獨島海域的漁權，後成為韓國敘事中象徵「民間守護國界」的人物，雖然史學界對其細節仍有爭議，像是日本就以該漁民究竟來自何處無法證實進行抗辯，但它展現出「史料」如何為國家敘事服務，以及不同國家如何各自擷取有利材料，形成今日的對於邊界及疆域問題的外交立場。此外館外也有一區陳列曾經自願上島保護主權的國民，並以國家表彰的方式凸顯他們的貢獻。

高少甫／提供 鬱陵島人口最多的村落_도동_全景。 參訪結束後，我們在島上散步。鬱陵島本身就是一座十分壯麗的火山島，地形陡峭，海岸線一路蜿蜒。站在觀景台上，海風強得讓人無法久留，但風景也美得讓人難忘。緬甸同學有感而發用韓文說：「在我們國家，談到邊疆通常是痛苦的記憶，因為總是代表著衝突。但這裡的自然、生活方式，讓我第一次感受到『邊界其實是人能夠快樂生活的地方』。」

作為外國學生，我們無意也無法在韓日爭端中選邊站；但讓我更關心的是，韓國在獨島議題上的制度化與團結。

二戰後，台灣的主權問題其實比一般印象中複雜得多。從1951 年的《舊金山和約》規定日本「放棄台灣與澎湖」，卻刻意沒有寫明「交予誰」。道後續的《中日和約》也同樣避免觸及這個關鍵點。然而這種模糊並非偶然，而是冷戰初期美、英等大國為了在東亞保持彈性空間而做出的策略選擇。

美國在處理台灣問題上的態度也再再顯示出這種曖昧性：美國在國府遷台後多次公開宣示不會干預台灣事務、不會提供軍事援助；然而半年後韓戰爆發，政策立即翻轉，第七艦隊進入台灣海峽，使台灣旋即成為美國第一島鏈戰略的重要節點。主權的語言因此被重新包裝為地緣政治的考量，台灣地位的模糊也在此背景下被「功能化」。

台灣主權之所以至今仍被貼上「未定」的印象，並非源自台灣本身的行為，而是戰後國際秩序在東亞的複雜演化──從開羅宣言的政治承諾，到舊金山和平條約的刻意省略，再到冷戰格局下的大國競逐。這些歷史事件彼此串連，構成了今日仍影響台灣國際處境的深層架構。台灣的外交與主權論述長期倚賴外部大國的框架，被動到近乎無法自我表述。

我們沒有自己的共識，沒有自己的「獨島博物館」，甚至沒有一致的國民教育去解釋主權問題。

韓國對獨島的態度，不論外界如何評論，至少展現了一種跨越政府、世代與社會的共識；而台灣在主權議題上的困境，正是因為我們尚未完成這樣的內部對話。若台灣要真正走出《舊金山和約》的陰影，就必須先回答一個根本問題：

我們願意以什麼方式，想像自己的共同體？

當台灣能建立自己的敘事、自己歷史的博物館、自己的教育架構，那麼主權問題才有可能不再只是政治對立，而能成為我們成熟面對國際政治的公共議題。