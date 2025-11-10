快訊

鳳凰颱風逐漸減弱！路徑略往東修正「登陸位置也影響」最新動態曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

白色恐怖：綠沿用紅的歷史術語

聯合報／ 周伯戡／台大歷史系退休教授（台北市）

國民黨鄭麗文主席出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，從歷史來看，國民黨領導人並不適宜參加這類活動。

「白色恐怖」是近代歐洲歷史上出現的辭彙。一八二○年代，法國的左派文人以這辭彙指控法國大革命時，政府軍對激進的雅克賓派俱樂部所做的鎮壓。事實上，雅克賓的領導人羅伯斯比，在法國大革命期間，進行專制恐怖統治，屠殺數萬人。激情聳動的辭彙後面是雙方互屠，來合理化自身的政治主張與意識形態。

法國大革命的思想深深影響一九一七年俄國布爾什維克革命。列寧指控沙皇政府軍為「白軍」，對以紅旗標示政黨與軍隊的「紅軍」進行「白色恐怖」。事實上，雙方是互屠。這概念隨著共產主義傳入中國，為中國共產黨所繼承。

國共分裂時國民黨進行清黨，在上海處決數以百計的共產黨員與其支持者，中共遂直呼國民黨對「進步的」中共進行「白色恐怖」。並以「赤／紅色恐怖」回應國民黨。當內戰不能和解時，國民黨以戡亂回應，但從未用「白色恐怖」來描述自己的戡亂與戒嚴。

台灣解嚴後，被監禁最長的台灣「統派」文人林書揚出版了「從二二八到五○年代白色恐怖」，在台灣再啟這個中共術語。然而，推動把國民黨戒嚴與近代歐洲被左派所描述的白色恐怖結合在一起的，當然是自詡為「民主進步的」的民進黨。民進黨沿用中共妖魔化國民黨的統戰歷史術語，以國家經費把戒嚴時期羈押共黨嫌疑分子的景美看守所，改名為「白色恐怖景美紀念園區」，並出版一連串以白色恐怖為名的小說選，固化「戒嚴即白色恐怖」的粗暴化約。

國民黨要承認戒嚴對人權，甚至生命所造成的傷害，但戒嚴不是「白色恐怖」。一九五○年代初期，國防部清點當時的武器庫存，當時的美軍軍械幾乎盡喪在大陸，抗共渡海攻擊的軍火只夠三天消耗。沒有蔣介石嚴厲清除匪諜，中華民國台灣恐將不復存在。請鄭主席記住蔣介石、蔣經國父子對今日台灣的功業。不要隨共產黨與民進黨的語言行動。戒嚴不是「白色恐怖」。

延伸閱讀

邱議瑩喊「支持柯志恩就是挺鄭麗文」 3對手這樣說

影／參選高雄市長 林岱樺：用願景及政策和柯志恩PK

吳思瑤：鄭麗文將出席追思共諜活動 加入共產黨好了

在野擬中正紀念堂轉型法案付委審查 迫民進黨打假球現形

相關新聞

勿讓獨老普查淪悲劇預告

隨著高齡化與少子女化的雙重浪潮夾擊，台灣正一步步踏入「超高齡社會」的門檻。傳統的家庭結構快速解體，「獨老」（即獨居長者）...

科技．人文聯合講座／留學的理想

川普政府在二○二五年十月一日正式提出的「高等教育卓越協定」，最引發關注的，是對國際學生人數的限制。各國普遍對國際學生持正...

監管虛構 只會壯大數位掠食

在台灣，臉書社群幾乎無所不在；政府部門靠它宣導政策、警政單位靠它宣傳反詐訊息、政黨靠它動員選票。然而同一個平台，也正源源...

國家隊非觀光萬靈丹

「觀光國家隊」立馬要上場了！賴總統還開出了二○三○年產值突破新台幣兆元的支票。可嘆的是，觀光業者仍「話在心裡口難開」。

終結行人地獄 讓「不停讓」代價更高

近五年來，台灣每年仍有三、四百位行人在交通事故中喪生。交通部統計二○二一年四一○人、二○二二年三九四人、二○二三年三八○...

白色恐怖：綠沿用紅的歷史術語

國民黨鄭麗文主席出席「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，從歷史來看，國民黨領導人並不適宜參加這類活動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。