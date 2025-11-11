終結行人地獄 讓「不停讓」代價更高

近五年來，台灣每年仍有三、四百位行人在交通事故中喪生。交通部統計二○二一年四一○人、二○二二年三九四人、二○二三年三八○人、二○二四年仍有三六六人；至二○二五年七月底已二○一人，和二○二三年同期死亡相當，表示死亡人數下降己停滯。又據警政署報告指出今年一至八月，舉發「路口不停讓行人」違規較去年同期增加二成一，其中汽車增三成、機車增一成四。雖然部分成長與科技執法普及有關，但數據仍顯示「行人地獄」依舊存在。

台灣早已在法規上明定行人先行。道路交通安全規則第一○三條規定，車輛行經行人穿越道時，有行人通過即應暫停讓行；道路交通管理處罰條例第四十四條亦規定，不暫停讓行人者罰一二○○至六千元並記點。法律明確，但罰責過輕、執法不均，使得「行人優先」難以落實。

美國的做法值得參考。駕駛若未禮讓行人，除高額罰款外，還可能面臨民事訴訟、巨額賠償與保險費上升。這種「高風險、高代價」制度，使駕駛自然而然選擇謹慎，寧可多等幾秒也不願冒險。交通守法文化並非建立於道德期待，而是源自制度威權。

若要改變現況，台灣必須讓「不停讓行人」成為高風險行為：一、加重罰責，對造成行人重傷或死亡者，應比照酒駕標準，納入刑事處分並可吊扣駕照。二、建立行人傷害強制責任保險制度，確保受害者獲得即時賠償，讓保險機制成為駕駛守法的動力。三、強化科技執法與資訊公開，擴大全國路口監視與熱點取締，公開違規統計與判決結果，形成社會壓力。

文明社會的指標不在於車速多快，而在於最弱勢的行人能否安全回家。當「不停讓行人」的代價，遠高於「多等三秒」；當每位駕駛都明白「行人優先」是義務，而非選項，台灣才能真正走出行人地獄。