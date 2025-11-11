「觀光國家隊」立馬要上場了！賴總統還開出了二○三○年產值突破新台幣兆元的支票。可嘆的是，觀光業者仍「話在心裡口難開」。

國家施政不能兒戲，政府擬定施政對策，像醫師看病一樣，開藥方之前有一定的問診程序，先得找對病因。賴清德是醫師出身，當上總統後，居然全忘了看診的ＳＯＰ。他上周開的「國家觀光隊」藥方，不脫選舉語言！

「台灣以觀光立國，期待部部都是觀光部」，賴總統在「ＩＴＦ台北國際旅展開幕典禮」一開此口，大眾心中有譜，這是安慰劑。台灣是有好山、好水、好風情，但振興觀光產業，豈是成立專責研究單位，高喊人才培育、商品開發、觀光產業鏈整合，就會發光發亮？觀光業者吐槽，不如整建觀光設施；藍委王鴻薇抨擊，不要只會撒錢，要務實了解問題，不是無的放矢。

其實，賴總統如果真的搞清楚什麼叫做「無煙囪」，就應趕快成立「兩岸和平國家隊」，開放陸客來台，觀光產業立馬生龍活虎，股市也勢必隨之大漲。

賴總統一定非常驚訝，為期四天的台北國際旅展，開場首日就湧進六萬四千人潮；然而，絕大多數民眾卻都在搶攻海外旅遊，且多是有季節或主題性的自由行。連續假期多了，國人卻紛紛往海外旅遊。大陸上周開放台胞百個城市一次入境簽，賴政府能夠繼續無感嗎？可以預見兩岸的觀光逆差將更加擴大。台灣觀光好好的一盤菜，陸委會硬要打翻；「部部都是觀光部」豈不好笑？

官大真的不是學問大，特別是在當前複雜多變的時代。故總統蔣經國在台灣創造的經濟奇蹟，不只是他大權在握，而是他開明授權。何況術業有專攻，醫學也分好多科；國家、經濟、產業和社會的運作好比一家大醫院，並非只要是個醫師，不分什麼科都可上手術台。賴總統請明察！