監管虛構 只會壯大數位掠食

在台灣，臉書社群幾乎無所不在；政府部門靠它宣導政策、警政單位靠它宣傳反詐訊息、政黨靠它動員選票。然而同一個平台，也正源源不絕地推送詐騙廣告。在這場資訊荒謬劇的舞台上，反詐與詐騙並肩演出；公部門花錢買廣告提醒民眾「別上當」，詐騙集團就在一旁出高價投放「高報酬投資」的廣告。臉書收雙邊廣告費，演算法則勤勞地替詐騙集團找下一個受害者，這是演算法資本主義的黑色幽默。

根據路透取得Ｍｅｔａ（臉書母公司）公布的財報內部文件，詐騙廣告早已成為公司「穩定的收入來源」。二○二四年，約有一成營收來自違反平台標準的廣告，金額高達一六○億美元。平台每天推送一五○億則「高風險」廣告；也就是說，全球每時每刻都有人被詐騙廣告包圍。而Ｍｅｔａ內部更設定「營收損失上限」，當封禁詐騙導致營收下降超過千分之一點五，就要「收斂行動」。道德在此已被財報取代，打詐不再是責任，而是一種「成本控制」。

更值得警惕的是，讓Ｍｅｔａ強大的不是內容，而是演算法。平台以用戶行為做燃料，持續「學習」誰容易受騙、誰對金錢投資敏感；點過一次假投資詐騙連結的人，演算法就會貼心地推送更多相似廣告。換句話說，受害者愈想擺脫，愈被資訊風暴困住。這已非單純的詐騙問題，而是一場「系統化獵食」；演算法用精準行銷的外衣，把弱勢用戶困在詐騙的迴圈中。政府的反詐宣導在同一頁播放，卻追不上演算法的速度。

台灣的困境在於，監理仍停留在象徵性罰鍰。數位發展部曾在今年六月對Ｍｅｔａ兩度開罰一六○○萬元，不痛不癢，對一間市值數兆的公司而言，不過是「營運誤差」。

當罰鍰成為例行開支，違規就變成「投資報酬」。比起強化查核、揭露與技術稽核，政府似乎更擅長事後開罰，事前卻像沒事一樣。

反觀國際，歐盟的數位服務法要求平台揭露廣告來源、投放金額與受眾資料，違者最高罰全球營收百分之六；英國的線上安全法，讓監理機構直接要求平台提出風險報告；新加坡更把臉書指定為高風險平台，強制其設立在地責任窗口。這些制度的共通之處在於，讓平台不能只「報告成果」，還必須「揭露真相」。

台灣若要真正打破這場「監管虛構」，就必須結構性改革。第一，改採「營收比例罰」與「持續日罰」，讓罰鍰不再成為單純「成本吸收」。第二，建立廣告透明資料庫，讓廣告出資者、金流與精準投放條件都能被查核。第三，要求大型平台定期提出風險評估報告並接受外部稽核，避免演算法黑箱繼續擴大。同時，各新興平台也應納入監管，否則詐騙將隨新世代使用社群習慣的遷移而再度蔓延。

臉書的荒謬在於，它一手承接政府的反詐宣導，卻又一手放任詐騙廣告橫行；它高喊「連結世界」，卻讓受害者被鎖進演算法的陷阱。當反詐與詐騙在臉書上同場共演，當公權力與詐騙資本共同建構了網路社群平台的營利，社會信任與民眾財務安全便成了犧牲品。若政府繼續滿足於「開罰即交差」，只會使數位掠食者繼續壯大。