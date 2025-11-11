科技．人文聯合講座／留學的理想

川普政府在二○二五年十月一日正式提出的「高等教育卓越協定」，最引發關注的，是對國際學生人數的限制。各國普遍對國際學生持正面態度，而川普政府的此項協定則如七傷拳，傷敵七分、自損三分，最終成為全球教育的共同損失。

華人赴美留學的歷史，可由耶魯大學校園一隅見證。一尊身穿長袍馬褂的中國人銅像靜靜矗立於樹蔭下。我曾出於好奇駐足觀望，不禁素描起那張堅毅又沉靜的面容；後來得知，他是被譽為「中國留學生之父」的容閎。每當我為「公費留學考試」的命題與審查絞盡腦汁時，腦海總會浮現他那不畏艱難、為教育奉獻一生的身影。

我於二○二三至二○二五年擔任教育部「公費留學審議會」的諮詢委員，每年須協助推動留學考試的相關作業，包括推薦命題與閱卷委員。這是一項瑣碎但極為關鍵的任務，我需為六個科目，各尋找十二名教授，一共七十二名專業學者擔任委員；每一次人選的配對，都必須審慎斟酌，稍有不當，便可能影響考生的權益與前途。雖然繁重，但當我想到容閎當年孤身赴美，為中國學生鋪設留學之路的艱辛，心中便感到無限敬佩，也深知自己肩上的責任。

容閎出生於廣東香山，自幼聰穎好學。一八四七年，他隨美國傳教士前往美國，成為首位接受西式教育的清朝少年。他先在麻薩諸塞州的蒙森學院就讀，後進入耶魯大學，於一八五四年畢業，成為第一位自美國高等學府畢業的中國人。他不僅打破時代的壁壘，更在中西文化之間架起一座橋梁。

受到美國教育啟發的容閎，深信西式知識與科學能協助中國脫離積弱不振的命運。返國後，他積極奔走，向清廷建議派遣學生赴美留學；經多年努力，終於在一八七二年獲准展開「中國幼童留美計畫」。在他親自規畫與帶領下，首批卅名年僅十至十四歲的中國少年從天津啟程，遠渡重洋前往美國；他們不僅學習現代科學與工程，亦深入了解西方社會與思想。

該計畫歷時九年，共有一二○名幼童參與，其中許多人日後成為改變中國的中堅人物；例如「中國鐵路之父」詹天佑，就是這批留學生的佼佼者。然而，理想與現實之間有相當大的落差；隨著清廷內部保守勢力的反撲，對這些幼童「洋化」的憂慮與政治壓力逐漸升高。最終，一八八一年計畫被迫終止，大部分學生未完成學業即被召回。

這對容閎而言是一次重大的挫敗，他所付出的努力幾乎毀於一旦，但他並未因此氣餒。除了教育，他也致力於中國的現代化改革，曾任李鴻章幕僚，引進西方軍事與科技設備，也短暫擔任清政府駐美公使。他一生經歷風浪，曾遭政敵排擠，甚至被剝奪國籍、流離海外，卻始終不改初心，矢志以知識強國。

今天，再次站在耶魯大學校園中那尊銅像前，容閎的目光仍注視著遠方。他不僅是一位留學生先驅，更是一位理想主義者；他以一己之力推動跨文化教育，在時代洪流中開創未有之局。他的故事提醒我們，真正的教育不只是個人成長的階梯，更是國家崛起的根本。

（作者為前科技部代理部長）