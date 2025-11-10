科技．人文聯合講座／實施真正的十二年國教吧

我國現在號稱有十二年國教，但若一個孩子讀完國中以後就不再升學，也是可以的。所以我們事實上只有九年國教，因為高中、高職沒有強迫性入學；也就是說，我們有部分孩子是中輟生。中輟生是不容易找工作的，因此中輟生的生活一定很艱難。可怕的是，他們會誤入歧途、被幫派吸收，很多少年一旦被幫派吸引就難以脫身。

根據統計，二○一四年有三點六萬青少年犯罪，二○二一年青少年犯罪者增至四點二萬人。但由於我國人口正在減少，所以犯罪率在八年間實際上增加了四成七。最近有一個可怕的青少年犯罪新聞，一名十七歲少年欠朋友二萬五千元，就被虐致死且棄屍於荒山上。少年的去世當然使家人傷心，但那幾位虐待他的人，將來的生活也絕對非常悲慘，我們實在應設法減少青少年犯罪。

我的建議是，高中職也要強迫入學。因為相對於校外，幫派比較不容易進入學校；過去學校裡有教官，幫派更難以進去。有些孩子不大會讀書，可是在高職就學也學會了一些謀生的技術，對他們日後進入社會是有益處的。待高中職畢業，孩子的年齡較為成熟，有稍好一點的判斷力，所以我希望政府實施真正的十二年國教。

多年前我曾經遇到侯友宜市長，他當時好像是警察大學的校長。當時我向他提出這個建議，他是完全同意的，因為他認為中輟生比較不成熟，也容易誤入歧途。可惜後來我沒有機會再見到侯市長，他可能也忘記了我當年的建議。

社會學家們不妨從另一個角度來看這個問題，我們應該問，有競爭力的青少年會參加幫派嗎？當然也許有這種人，可是絕大多數的青少年罪犯都是沒有競爭力的。我曾經去過一個專門收容青少年犯罪者的學校，發現他們的罪行都是違反智慧財產權。

當時我完全不明白這是怎麼回事，後來老師告訴我，這些孩子都是在夜市賣盜版光碟的。這些孩子的功課都非常不好、家境也不好，在當時販賣盜版光碟是唯一的謀生之道。有一位法官非常同情這些孩子，他告訴檢察官，你們為何只抓這些青少年，卻找不到背後的主謀？我們的確應該同情這些可憐的孩子們。

我也希望全國的老師們，要特別注意那些高風險的邊緣孩子。我們的教育體系不能只注重那些品學兼優的學生，而要關懷可能誤入歧途的學生。如果這些孩子已是高中職學生，雖然很難提高他們的學業程度，但至少要讓他們知道哪些事情是絕對不能做的，而且要使他們有一些謀生的技能，使他們對未來有足夠的信心。

如果他們踏入社會、遭遇到困難，希望他們也能夠很容易地找到當年關心他們的老師們。讓我們實施真正的十二年國教吧！（作者為清大榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）