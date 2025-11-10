日挑唆兩岸關係 台灣勿上當

日本首相高市早苗近日在眾議院預算委員會備詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」（存立危機事態），在日本現行的「安全保障法制」下可行使集體自衛權；她並說，「台灣有事」正來到嚴峻的情況，日方必須想定最糟的事態。這是延續已故首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的說法，都是挑唆兩岸關係的政治語言，台灣如果相信，那是上了日人的大當。

從過去大力支持與掩護台獨分子，日本政客長久以來抱持著台海兩岸不能統一的心態，所以一些所謂的「日本友人」一再釋放友台言論或來台示好，就是避免大陸與台灣達成和平統一的共識，進而成為亞洲乃至全世界的強權國家；因為這麼一來，日本便將失去亞太地區的重要角色，成為無足輕重的國家，這是野心勃勃的日本政客所無法忍受的事。

日本向來即有稱霸世界的「雄心壯志」，所以不但發動太平洋戰爭、入侵亞洲各國，甚至不自量力偷襲珍珠港，對美國進行武力攻擊。「國小野心大」的結果自是以敗戰收場，幸好中華民國以德報怨，未向日本提出賠償要求，否則日本到今日可能仍受困於龐大的戰後巨額賠付，遑論重整旗鼓。

然而，在中國大陸崛起之後，日本無論是軍事、科技、經濟都已無法與中國相較，這對日本自是重大打擊；於是日本即與美國聯手，企圖透過「美日同盟」處心積慮圍堵中國強大，其中的重要手段之一即是離間兩岸，如此中國大陸必須分心應付台灣問題，無法專心一致發展國力，美方的世界「首霸」地位就不會被取代，日本與大陸的差距也才不會愈加擴大。

安倍在提及「台灣有事就是日本有事」時，即曾指出中國大陸軍費在過去的三十年間增長四十二倍，已比日本高出四倍，且未來仍將增加；安倍並稱「中國大陸若武裝入侵台灣，將對日本本土構成嚴重威脅」。安倍的言論不只顯露了日本軍事落後於中國大陸的不安與不甘，同時更假意地將台灣安全與日本綁紮在一起，讓台灣政客誤以為日本與台灣站在同一陣線，殊不知這是製造兩岸對立的不良居心。

高市完全延續安倍的論調，她在答覆立憲民主黨籍眾議員、前外務大臣岡田克也的提問時說，中國大陸為了將台灣完全置於其掌控下而採取什麼手段，將有各種情況；若出動軍艦，並伴隨使用武力，「那這種怎麼想都可能成為存亡危機事態的情況」。

高市「假設」大陸會用各種手段「奪取」台灣，製造台灣人心浮動與對大陸的敵意，然後再「牽拖」大陸對台動武會危及日本存亡，這種唯恐台海不亂的用心，正是日本政客的典型嘴臉。台灣如果相信這是善意，那是犯傻。

毛澤東有句名言「天下大亂、形勢大好」，對於日本與美國則是「兩岸大亂、形勢大好」。明乎此，台灣必須走自己的路，不可將未來與前途寄託於日本與美國。