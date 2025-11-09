聽新聞
0:00 / 0:00

賴政府應展現用人唯才格局

聯合報／ 姚中原／大學兼任教授（台北市）
國家通訊傳播委員會四名委員人事，在立法院遭藍白全數封殺，行政院長卓榮泰表示，「我已經把整個橄欖園的一半都遞出來了」。記者蘇健忠／攝影
國家通訊傳播委員會四名委員人事，在立法院遭藍白全數封殺，行政院長卓榮泰表示，「我已經把整個橄欖園的一半都遞出來了」。記者蘇健忠／攝影

行政院所提四名ＮＣＣ委員，日前遭藍白兩黨立委完全封殺；行政院長卓榮泰遺憾表示，這些被提名人並非毫無價值，並批評在野黨「完全沒有誠信、完全沒有合作基礎」、「只有在野黨的人選才會被通過」。

其實不論是上述四名ＮＣＣ委員被提名人，或過去賴清德總統提名的多位大法官、經立法院兩次審查均未能通過，在野黨質疑的主要理由，就是賴政府的用人標準，多是從「親綠人士」或「賴友友」的角度來考量，看不到有跨黨派與多元性的高度格局。

ＮＣＣ、司法院大法官會議、中央選舉委員會，都屬於偏中立性質的機關；未來上述機關人選，不宜再由政黨色彩濃厚的人士來擔任。朝野政黨及賴政府，應多選用無明顯政黨色彩的專業獨立人士，才能讓社會各界感到亮眼。

美國前總統歐巴馬為民主黨籍，曾多次展現跨黨派的高度用人格局，他曾任命在野黨人士和反對人士擔任政府重要官員，因而其內閣有「政敵團隊」稱號，贏得美國民眾尊敬並使自己連任成功。這說明了一件事，亦即國家領導人或政府首長在選任重要政府官員時，只要是能達成為國舉才、為民服務的目的，即使是任命曾經反對總統的人、曾經公開批評執政黨的人，都是大公無私的作為。

賴政府當前面臨朝小野大的困局，並受制於藍白國會多數的事實，未來不宜再從「民進黨自己人」的政黨思維，選任或提名ＮＣＣ委員、中選會委員或大法官。民進黨要有前瞻性作法並能提出公正性的人選，才能贏得社會尊敬和民意支持；也才能真正落實賴總統曾對國人的公開宣示「未來新政府的人事布局將秉持民主大聯盟精神，用人唯才、不分黨派，跨越政黨鴻溝」。

大法官 藍白 朝小野大 歐巴馬 賴清德 卓榮泰 中選會

延伸閱讀

鄭麗文：228、白色恐怖歷史屬全台灣人 不是特定政黨專利

NCC人事全遭封殺 卓榮泰「已遞半個橄欖園」：在野黨提出人選才會通過

NCC被提名人全遭否決 綠：誰在破壞制度一目了然

NCC人事藍白再封殺 綠：提學界說傀儡、提業界罵酬庸…非監督搞癱瘓

相關新聞

詐團洗錢曝台金融破口

近期太子集團因涉嫌跨境詐騙與洗錢轟動台灣政商界。檢調偵辦發現，該集團憑藉台北一○一據點，先以線上博弈平台名義吸金，再動用...

名家縱論／中美對抗延長賽 台須更現實主義

在韓國釜山的川習會之後，雙方達成貿易戰休兵協議，川普隨後在推文中以「中美Ｇ２」指出中美的新權力關係，並在訪問中指出美國和...

大屋頂下／兩岸深水區 新語彙：反對推進統一

賴清德的兩岸政策論述出現新語彙。

星期透視／藍營明年選舉風險應及早控制

日前，民進黨選對會決議徵召立委蘇巧慧參選新北市長，提名案將送中執會確認，這是繼第一波提名台中何欣純、嘉義市王美惠、台東陳...

賴政府應展現用人唯才格局

行政院所提四名ＮＣＣ委員，日前遭藍白兩黨立委完全封殺；行政院長卓榮泰遺憾表示，這些被提名人並非毫無價值，並批評在野黨「完...

健保政策暫緩 人民恐懼正開始

政府臨時宣布健保補充保費新制暫緩，社會看似鬆了一口氣，但真正令人恐懼的是它背後揭露的治理邏輯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。