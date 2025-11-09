星期透視／藍營明年選舉風險應及早控制

日前，民進黨選對會決議徵召立委蘇巧慧參選新北市長，提名案將送中執會確認，這是繼第一波提名台中何欣純、嘉義市王美惠、台東陳瑩及宜蘭林國漳等四人後，又一波的超前部署；一方面，綠營想止住因大罷免敗陣後的骨牌效應，另方面，當然想趁國民黨新任主席鄭麗文甫上位，對明年地方選舉尚未有整體規畫前，先發制人強化戰略主動。賴清德及早排兵布陣，已然成為地方選舉中可能影響藍營選情的變數；不僅如此，特定縣市的藍綠消長與藍白較勁，司法案情的影響，都足以撼動選情。

以藍營執政縣市來看，嘉義市長黃敏惠無明顯接棒人選，即便民眾黨立委張啓楷來勢洶洶，也具議題操作及作戰能力，然綠營王美惠已重裝上陣且地方實力強，即便藍白合推張啓楷，能否守住城池仍有懸念；彰化縣長王惠美任期將屆，藍營可能人選立委謝衣鳳若出線，其弟謝典霖仍爭取議長連任，「謝家全碗捧去」可能成綠營攻堅破口。

宜蘭縣長林姿妙因涉司法案件被停職，綠營徵召律師林國漳，當然有其暗喻，特別是藍白可能人選吳宗憲與陳琬惠仍互爭高遠，看不出如何協調。南二都，賴清德為求連任、陳其邁拚政治前途，必盡全力確保執政。故即便現今綠營南二都內爭紛亂，藍營未必能倒吃甘蔗。

還有藍白合，反罷免助陣與柯文哲重出江湖已為黃國昌對藍營的談判增添底氣，更有助於「拉高開價」，加上民眾黨選決會成員指出「民眾黨有自己的節奏要走，不會被動等國民黨來談合作」，宜蘭、新北、嘉義的縣市首長，會按既有步驟徵召。更甚者兩黨主席坐下來談大概在農曆年前後；只要有選區搞不定合作模式，綠營便可以逸待勞，蠶食藍營版圖。

更重要是台中第二選區藍委顏寬恒官司的三審定讞時間，或可能在明年三、四月；若顏遭判刑確定，屆時中二選區將補選立委，綠營必派強將或政務官參選，如二○一三年補選及二○一六年都在該區對戰顏寬恒的交通部長陳世凱便可能披掛上陣。國民黨若守不住，該席次便可能成為綠營企圖攻下台中的灘頭堡，對藍軍來說，情勢嚴峻可見一斑。

基於此，鄭麗文要如何控制這些變數，確實燒腦，但對明年選舉，鄭卻有立即可做的決斷。第一，儘速徵召六都人選，讓藍軍戰將最短時間上線，來凸顯鄭的魄力及願意負責的態度，畢竟「六都穩、軍心定」；第二，若顏寬恒變數出現，鄭便應考慮親征來穩住席次，若獲勝，更有助於統領立院黨團。第三，儘速啟動藍白協商機制，至少先確認幾個禮讓縣市，特別是風險縣市藍營無強將者，如嘉義市，先成為藍白合示範區，凸顯合作誠意並累積互信 ；至於藍白皆有人選的宜蘭，則以民調建構合作模式，決定出戰人選，另一位擔任副手，才能為深水區的卡關摩擦醞釀停損氛圍。

總之，選戰風險難料，唯有洞燭機先、慎謀能斷，才能因應變局。（作者為文化大學廣告學系教授）