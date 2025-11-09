名家縱論／中美對抗延長賽 台須更現實主義

在韓國釜山的川習會之後，雙方達成貿易戰休兵協議，川普隨後在推文中以「中美Ｇ２」指出中美的新權力關係，並在訪問中指出美國和中國合作（而非擊敗中國）也可以讓美國偉大優秀。換言之，美國單極霸權盛極而衰，當前國際社會可能很快將進入圍繞中美兩強的多極體系。

自二○一八年起美國對中國展開貿易戰與科技戰，從關稅提升、出口管制、實體制裁等，全面打壓中國出口貿易與科技發展。然而，面對貿易戰，中國出口貿易持續成長，更分散到全球各區域與國家；面對科技戰，中國舉國體制投入技術自主。

面對川普第二任以中國為主的全球關稅戰，中國也開始與美國進行「卡脖子大戰」，尤其稀土出口管制這項「以十倍威力反制美國關稅的經濟武器」。於是，川普政府不得不妥協與退讓，乃於釜山會議達成中美貿易休戰協議。

然而，中美休戰其實是轉為延長賽，因為中美關係大戰略才是時代主軸，如果川普真能在明年上半年訪問中國大陸，屆時可能就是「算大帳」的時刻：一種可能是雙方達成「中程協議」，持續休戰一段時間；另一種是中美「鬥而不破的長期框架」，建構中美對抗延長賽的遊戲規則。

此外，今年中美在亞洲的軍力平衡變化，其實並不遜色於中美貿易戰對抗，美國國防戰略可能轉為本土防衛為主，盟國擔憂美國的安全承諾；中國九三閱兵則呈現大國軍事實力。近日福建艦入列服役，中國進入三航母時代，而第四艘可能是核動力航母的衛星照片也成媒體焦點。

當美國的戰略收縮與中美對抗進入延長賽，對於亞洲局勢有著結構性衝擊，各國忙著尋求建立新的平衡框架或是終極保障機制。東南亞國家面臨川普關稅，跟隨日韓模式，接受高關稅並提出投資美國方案；但另一方面歡迎簽署「中國東協自貿區3.0」，為全球區域合作提供「亞洲範本」。

在東北亞，面臨中美軍事平衡改變及北韓核武威脅，韓國總統李在明乃向川普提出核潛艦要求，日本防衛大臣小泉進次郎則說，日本將積極與美國研議發展核潛艇的可能。至於高市早苗主張台灣有事將啟動日本行使集體自衛權，除了民粹與壯膽之外，也在力挽美日安保的區域嚇阻。然而還有用嗎？

面對中美權力移轉與東亞權力變化，台灣應如何因應？首先，此時台灣需更加現實主義，當川普以Ｇ２形容中美關係，代表兩國在全球舞台上平等，兩國立場應得到同等重視，台灣應避免過度意識形態與口號治國，務實面對中美與兩岸現狀。

其次，政府必須更加苦民所苦，認真維護台灣經濟利益。台灣面對川普關稅戰的談判壓力，讓台積電擴大對美投資，仍僅換得百分之廿關稅。同時，今年一到八月兩岸貿易的台灣順差為八百億美元，試問，如果中國大陸以反制美國貿易戰與科技的方式，同樣對台灣採取類似作為，台灣經濟與製造業能夠承受得住嗎？

第三，政府更需認清中美軍事平衡與台海安全環境劇變下的因應策略。現今美國的對台戰略模糊政策，已經不具太大的嚇阻效益。試想，如果中美地緣政治對抗集中在台灣問題與台海局勢，台灣願意作為代理戰爭的棋子嗎？

近日正逢馬習會十周年紀念，十年來兩岸關係從內到外情勢丕變，兩岸和平與台海安全是台灣人民最核心的生存利益，此時中美對抗進入延長賽，雙方接近對等，競爭更為激烈，台灣必須更加現實主義！（作者為文化大學社科院講座教授、國安會前副秘書長）