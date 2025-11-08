國內旅遊風氣逐年下滑，行政院近日通過四年期振興國旅方案，從二○二六年起將投入一百點一四億元，推出「北回之巔」與「微笑南灣」兩大主軸，共計十個亮點計畫。至於未來是否會有明顯成效？則有待觀察。

現代年輕人放連假時，爭先恐後要去國外旅行，主要原因是他們認為去外國觀光花費比在台灣本土便宜，既能欣賞到不一樣的風景名勝，達到調劑身心、開拓遼闊視野之目的，也能滿足出過國的虛榮心與欲望。

政府想要把全體出國的旅行國人盡量拉回來，補助配套不可少，當然也要投入心力加強各景點的改善與新建，使其煥然一新，讓遊客去到那裡能有全新感受，而不會只有「提不起勁」、「還是老樣子沒什麼好玩的」等滿腹牢騷。

最好的振興國旅計畫，莫過於重新開放大陸遊客來台觀光，讓對台灣有興趣、欲滿足好奇心的老百姓都能來一探究竟；使他們回故鄉後還會免費代為宣傳。海峽彼岸市場廣大，許多省的人口都比台灣多好幾倍，政府不可再抱持小鼻子小眼睛的狹窄心態施政。

記得昔日前總統馬英九以「不統、不獨、不武」政策，全面開放大陸男女老幼來台灣旅遊，各風景區人潮擁擠、盛況至今猶歷歷在目。那時候遊覽車從早到晚一路滿街跑，旅館、餐廳、各商店（包括專賣伴手禮店）等相關業者都賺得盆滿缽滿，眉開眼笑、樂不可支。

錯誤的兩岸政策何等可悲可怕，如今台灣被封鎖在廣袤市場之外，相關行業人員哀鴻遍野，倒閉店一間緊接一間，貸款買遊覽車的老闆欲哭無淚、司機導遊接二連三失業，執政者難道沒有責任嗎？期望政府官員觀念轉個彎，積極拯救台灣觀光！