朝野協商推人 救NCC信譽

聯合報／ 羅士禹／出版業（新北市）
NCC同意權案藍白不同意，4位被提名人遭立院全數封殺。圖／聯合報系資料照片
立法院昨天行使國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權，最後藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括正副主委提名人蔣榮先和程明修，以及黃葳葳、羅慧雯兩位委員提名人，均全數遭到立院封殺。

ＮＣＣ存在的價值，是在維護廣大民眾的閱讀視聽權益的福祉，以及行使電信監理、監督媒體等職責。然而，民進黨執政以來，ＮＣＣ的獨立超然地位已不復見，吾人只看見ＮＣＣ擺脫不了政治干預，甘願淪為執政黨的側翼，無限擴張管制媒體的專斷權，並且帶有強烈針對性。於是，ＮＣＣ自我的定位價值愈來愈走偏和紊亂，以致於侵害到媒體的生存權和新聞報導自由的專業倫理、以及民眾收看頻道的權益，淪為管制失衡的怪獸；最終導致內部禍起蕭牆，決策品質失慮，成為朝野政黨累積的相罵本素材，進而導致委員難產。

筆者認為，要挽救ＮＣＣ的信譽與維繫中立、公正的形象，以及在機關職責權限上可以順利運作和委員產生，卓揆應該考慮採用類似日前中選會委員邀請藍白政黨推薦的模式，為ＮＣＣ委員難產的問題解套。否則，繼續惡性循環下去，受害的可是民眾的利益以及ＮＣＣ的領導威信。卓揆應立即開啟溝通之鑰，請立法院長韓國瑜展開朝野協商，並且拜會立法院藍白黨鞭，找出彼此可接受人選的最大公約數與標準適用。

