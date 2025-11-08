台灣有事 干美日什麼事？

中共總書記習近平，十一月五日在海南出席福建艦的入列授旗儀式。福建艦是中國第三艘航空母艦，也是首艘中國自主研發設計製造的彈射型航母，它的特點採電磁彈射系統，大大提升的作戰能力，遠超前面兩艘俄國製及彷俄製的航母，且能搭載數量更多和火力更強的戰鬥機群。軍事專家認為，福建艦上陣後，可大幅拉升解放軍遠海作戰的力量，而且有戰略威懾力。

就在同一天，國安會前秘書長蘇起呼籲，台灣各政黨要協力開展兩岸對話，他認為這是台灣目前唯一的出路，否則現有的變局會變成殘局。我認同蘇起的看法。

美國傳統基金會在「二○二四年美國軍力盤點報告」中，清楚闡明中國現在的軍力，無論主力艦數、戰機數，還有國防工業的數量、經費、人力都超過美國，而且解放軍已有多種雷射武器可以破壞、重創或傷害美國的衛星。這是去年的報告，但已說得很清楚：美國軍力不是全球第一。況且，美國軍力部署在全球各地，備多力分；而中國軍力只集中在近鄰近海。其實，美國國防部二○二○年、二○二一年的年度報告早已指出，中共解放軍有整套對台作戰選項，從封鎖到全面兩棲登陸、到占領部分或全部的台灣島或外島。

這些還都是在今年中國九三閱兵前所發布的報告，看了九三閱兵，相信川普政府會神色不寧，台海絕不容許發生戰爭。川普在川習會後說，美國和中國是Ｇ２，這不只是貿易，更多的是國防。

台灣很多民眾長久以來有一迷思，認為中共打台灣，美國會出兵；這是不可能的神話，癡人說夢。以軍事實力來說，照美國傳統基金會的報告，美國已是泥菩薩過河，自身難保，怎可能捨身為台灣而戰？而且照台灣軍事專家的分析，中國現在每三天可以生產一架高性能的戰鬥機，美國全年生產廿六架，相去甚遠。川普是國際現實主義者，當台積電搬到美國，最新的晶片美國有了、供應鏈也去了；再加上台灣還準備將科學園區複製到美國去，這些完全符合美國的利益，台灣就沒有價值了，川普的眼中是沒有台灣的。

美中對戰，美國不會是贏家；客觀上，美國完全沒有為台灣而戰的必要和價值。美國國務院、五角大廈很多官員也一直強調「台灣不是美國的核心利益」。所以台灣有事，干美國什麼事？同樣的，日本首相高市早苗昨日在眾議院說，「台灣有事，會成為日本的存亡危機事態，在安保法下，可以行使集體自衛權」。從前首相安倍卸任後說「台灣有事，就是日本有事」，到現在高市的談話，其實都是日本的「政治語言」，受日本安保法、日本畏首畏尾民族性的約制；台海若真有衝突，日本懼怕中國的軍力、再看美國瞻顧不前，自然避之唯恐不及。高市的談話，只是自說自話。

美國、日本會不會出兵幫台灣？這種討論要把它當作一個假議題，寧可多花時間，去做一些提高台灣生產力的事。

習近平擔任總書記已十多年，側面觀察，他算是對台政策較溫和的中共領導人，也頂得住內部，特別是軍方的「打台獨」氣燄；十年前的馬習會，從習近平和馬英九的溝通中，看得出中國的善意；兩岸愈晚談，台灣的價值愈低。賴清德不要像無知而頑固的鴕鳥，美中的軍力形勢，對台灣是嚴肅的現實；抗中保台走不下去，倚美抗中也不是選項。要保障台灣的安全，親美和中是唯一的路。