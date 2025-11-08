聽新聞
重啟年金改革 理性討論別再缺席

聯合報／ 王鳳生／高雄大學榮譽講座教授（高雄市）
大法官會議對軍公教年金改革釋憲案，做出部分合憲、部分違憲的解釋，反年改團體皆表不滿。記者林伯東／攝影
大法官會議對軍公教年金改革釋憲案，做出部分合憲、部分違憲的解釋，反年改團體皆表不滿。記者林伯東／攝影

前總統蔡英文日前對年金議題發表談話，強調「年金改革不該半途而廢，把問題丟給後代來承擔是不負責任的做法」。此番言論，被視為對立法院新會期中藍營推動「停砍公教年金」提案的回應。蔡英文指出，「年金改革是維繫世代正義的必要工程，不能走回頭路」，也意味著這場關乎公平、財政與政治責任的辯論，再度被推上社會焦點。

近年年金改革議題始終在「制度正當性」與「世代公平」之間擺盪。如今少子化與高齡化加劇，財務壓力再起，政府與立法部門對改革的不同詮釋，也使這場政策辯論更為複雜。真正的挑戰不在於技術計算，而在於能否重建一份跨世代的社會契約，讓公平與永續成為共識，而非對立。

年金議題自二○一七年改革以來，社會似乎認為問題「已經解決」：十八趴取消、所得替代率下降、退休年齡延後，政府宣示財務可延長至二○五○年後。然而，隨著少子化與高齡化加劇，財務壓力重新浮現。立法院如今再談改革，既有現實考量，也有政治動機。對部分民意代表而言，回應退休公教的不滿是政治責任；但對政府而言，維持財政紀律與制度永續同樣是必要選擇。令人憂慮的，不是政黨之爭，而是理性討論的缺席。

孟子言：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。」這不僅是仁愛之道，也是一種社會分配原則。年金制度的本質，在於讓人老有所養、年輕世代不致負擔過重。若制度使未來世代承受沉重稅負，只為支付今日退休金，即違背了「推己及人」的仁政精神。改革應被視為「維護未來者」而非「砍掉既得者」；代際公平正是仁政現代化的體現，而非以特權維繫差距。年金制度的永續性，不只是財務問題，更是代際倫理的試煉。

哲學家康德的「定言命令」提醒我們：行動的原則應能成為普遍法則；若一個年金制度無法普遍適用於所有職域與世代，那它就是不正義的。在實際操作層面，政府在改革時不能把退休者當作平衡預算的工具。因此，改革的正義需兼顧兩個層次：一是普遍性原則：制度應一體適用於不同職域與世代；二是尊嚴原則：保障基層與弱勢退休者的基本生活，不使人陷入老年貧困。唯有在這兩者之間取得平衡，改革才能符合道德正義。

近期立法院對年改的新一輪討論，不只是技術修法，而是再次考驗政府能否在「公平」與「永續」之間重新界定「社會契約」：政府須以透明與專業的方式公開基金收支與精算結果；避免以特權或補貼延續不公平；公務員體系也需理解，保障與責任並重，才是制度永續之道。

年金改革重啟討論，若能回到孟子的仁政精神與康德的普遍正義原則，重建社會對政府的信任，那麼這場爭論或許能轉化為制度更新的契機。真正的年金改革，不在於「砍」或「補」，而在於讓社會重新理解：正義是跨世代的責任，永續是共同的承諾。

