好孕三方案 錯亂失焦

台灣新生兒出生數自一九七○年代每年逾四十萬人，一路崩跌至去年的十三點四萬人；今年出生人數因前八月僅出生七萬人，預測全年恐難破十萬，創下雪崩式新低。因此，行政院九月宣布「好孕三方案」加碼，中央生育補助十萬元、試管嬰兒名額再增、醫療性生育保存補助擴大，從本月起上路。政策表面火力全開，實則方向錯亂、對象失焦。

近期《經濟學人》文章直指：全球生育率暴跌並非已婚者不願生育，而是婚姻與長期伴侶關係的系統性崩解。「世界經濟合作暨發展組織」數據佐證，台灣卅至卅九歲單身率達百分之五十八，每上升百分之十，總和生育率即下跌○點一五至○點二。調查顯示，百分之七十三的單身女性表示「永不生育」，首要理由並非經濟因素，而是找不到合適對象與獨自育兒恐懼。

目前台灣人口提升政策仍執著於「已婚有偶者」假設，如試管嬰兒補助排除單身女性，預設「給錢就能催生」，卻忽略七成潛在父母尚未進入婚姻市場。過去五年試管嬰兒補助雖促成一千兩百名新生兒，卻僅占總出生人口的百分之二，其邊際效益嚴重遞減，形同精準打擊空氣。

生育率與婚姻率脫鉤，方為提升生育率的出路。以瑞典為例，其總和生育率改善至一點六六，當中婚外生育占百分之五十五，國家鼓勵生育的策略包括單身父母享有全額托育補助、彈性工時、免費心理諮商等創新政策。同樣的，法國透過凍卵、單身領養、同志家庭補助一視同仁政策，讓總和生育率緩步上升至一點七九。

台灣卻仍反其道而行，凍卵補助僅限「醫學不孕」，單身女性需自費負擔至少卅萬元；單身領養審查比已婚嚴格三倍，平均等待五年；企業托育補助多綁「員工配偶」，單身員工不得請領。政策仍以傳統家庭為唯一正解，無視《經濟學人》警告：單身潮正重塑世界，政府若不適應，將被時代淘汰。

要扭轉台灣生育率危機，首先必須放棄「婚姻中心主義」，轉向結構性、去性別化、單身友善的政策架構，包括：去除經濟懲罰，讓單身者也能負擔得起生育，單人房貸利率比照雙人，購屋補助不問婚姻狀態，凍卵、試管嬰兒補助擴大至所有卅五歲以下女性，不限不孕診斷；強制企業每周工時上限四十九小時，補助企業舉辦「單身交友日」；去除社會汙名，立法保障單身領養與同志家庭平等權，建置「單身父母社區網路」，提供免費心理與育兒支援。

台灣的生育政策已陷入「持續踩油門卻方向偏離，且愈開車速度愈慢」的荒謬。人口危機需排除的障礙並非「夫妻不生」，而是年輕人連進入起跑點的意願都沒有。若不從「婚姻綁架」轉向「人本支持」，再多的補助方案都只是向空氣撒錢的政治數字遊戲。