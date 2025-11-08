健保政策暫緩 人民恐懼正開始

政府臨時宣布健保補充保費新制暫緩，社會看似鬆了一口氣，但真正令人恐懼的是它背後揭露的治理邏輯。

衛福部長石崇良昨天受訪時再次強調「健保不能倒」，盼藉由補充保費改革維持運作，然而對準的收入結構，卻集中在利息、股息與租金等中小額被動收入上，而非掌握大量資本盈餘的族群。換言之，政府優先選擇的是那群沒有財務顧問、沒有節稅空間、靠一點點投資或存款累積安全感的普通人。

如此擔憂並非誇大，而是當健保財務面臨挑戰時，政策者選擇首先觸及誰，就是一種價值排序。暫緩執行或許能止住反彈，卻無法掩飾：在國家的財政視野裡，有一群人是「方便被動手的人」。

關鍵的問題在於：衛福部長如何看待人民？當他談「永續」，語言裡沒有公共健康的願景、沒有社會團結的想像，只有如何填補缺口的計算公式和數理邏輯；他沒有問收入結構是否反映真實所得，也沒有檢視支出是否回到最需要的人身上，反而將某些收入型態視為較好下手的目標。背後隱含著：同樣是賺錢，一部分的錢是「難動的」，另一部分則是「可以再課的」。結果就是，大戶無事、存零股的一般老百姓卻成了箭靶。

健保永續如果是以犧牲中產與小資為起點，那制度本身就成威脅。政策或許可暫緩執行，但人民心裡已明白：當國家財政吃緊時，先被開刀的永遠是那些乖巧繳稅、沒話語權的人。