聽新聞
0:00 / 0:00

健保政策暫緩 人民恐懼正開始

聯合報／ 邱保龍／研究人員（新北市）
季青漫畫
季青漫畫

政府臨時宣布健保補充保費新制暫緩，社會看似鬆了一口氣，但真正令人恐懼的是它背後揭露的治理邏輯。

衛福部石崇良昨天受訪時再次強調「健保不能倒」，盼藉由補充保費改革維持運作，然而對準的收入結構，卻集中在利息、股息與租金等中小額被動收入上，而非掌握大量資本盈餘的族群。換言之，政府優先選擇的是那群沒有財務顧問、沒有節稅空間、靠一點點投資或存款累積安全感的普通人。

如此擔憂並非誇大，而是當健保財務面臨挑戰時，政策者選擇首先觸及誰，就是一種價值排序。暫緩執行或許能止住反彈，卻無法掩飾：在國家的財政視野裡，有一群人是「方便被動手的人」。

關鍵的問題在於：衛福部長如何看待人民？當他談「永續」，語言裡沒有公共健康的願景、沒有社會團結的想像，只有如何填補缺口的計算公式和數理邏輯；他沒有問收入結構是否反映真實所得，也沒有檢視支出是否回到最需要的人身上，反而將某些收入型態視為較好下手的目標。背後隱含著：同樣是賺錢，一部分的錢是「難動的」，另一部分則是「可以再課的」。結果就是，大戶無事、存零股的一般老百姓卻成了箭靶。

健保永續如果是以犧牲中產與小資為起點，那制度本身就成威脅。政策或許可暫緩執行，但人民心裡已明白：當國家財政吃緊時，先被開刀的永遠是那些乖巧繳稅、沒話語權的人。

健保 補充保費 衛福部 石崇良

延伸閱讀

民眾仍有迷思⋯學會指在宅安寧療護接受度低 石崇良：長照3.0將強化

補充保費惹怒存股族！石崇良喊「健保不能倒」 網痛批：共產邏輯上身

不讓病人躺在醫院走廊 石崇良拋「觀察床改短期住院」 防急診壅塞

影／補充保費新制遭反彈 石崇良：僅想法、未到討論階段

相關新聞

台灣有事 干美日什麼事？

中共總書記習近平，十一月五日在海南出席福建艦的入列授旗儀式。福建艦是中國第三艘航空母艦，也是首艘中國自主研發設計製造的彈...

好孕三方案 錯亂失焦

台灣新生兒出生數自一九七○年代每年逾四十萬人，一路崩跌至去年的十三點四萬人；今年出生人數因前八月僅出生七萬人，預測全年恐...

健保政策暫緩 人民恐懼正開始

政府臨時宣布健保補充保費新制暫緩，社會看似鬆了一口氣，但真正令人恐懼的是它背後揭露的治理邏輯。

開放陸客 振興國旅

國內旅遊風氣逐年下滑，行政院近日通過四年期振興國旅方案，從二○二六年起將投入一百點一四億元，推出「北回之巔」與「微笑南灣...

朝野協商推人 救NCC信譽

立法院昨天行使國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權，最後藍白以多數席次優勢，集體投下不同意票，包括正副主委提名人蔣榮先...

重啟年金改革 理性討論別再缺席

前總統蔡英文日前對年金議題發表談話，強調「年金改革不該半途而廢，把問題丟給後代來承擔是不負責任的做法」。此番言論，被視為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。