聽新聞
0:00 / 0:00
台灣最美風景 因詐騙變調
詐騙早已不是零星個案，而是一件應該傾盡全力、甚至特別立法嚴懲的重大任務！每每看到新聞，都替那些被詐騙的長輩感到極度不捨，那可能是他／她用盡一生賺來的錢，可能正要享受退休生活，或是幫兒女準備的購屋基金。
最近出現許多外籍車手，為何外籍人士會來台灣犯罪？最可能的是台灣的詐騙刑罰並不重。如果詐騙刑責大幅加重，憾事是不是就能減少許多？
兩年前我爸因為投資詐騙損失了近兩百萬元，後來是因為家人發現不尋常才及時停損；當時雖報案，但石沉大海，詐騙集團也沒抓到。
如今詐騙幾乎是我們天天都會遇到的狀況，簡訊的連結、陌生的來電、路人的搭話等，也讓人民遇到陌生人時變得冷漠、警戒心愈來愈強。曾經，台灣最美的風景是人；如今，當我們路見不平、或遇到陌生人問話時，心中首先想到的反而是「這會不會又是詐騙呢」？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言