台灣最美風景 因詐騙變調

聯合報／ 林廖軍／設計公司負責人（台北市）

詐騙早已不是零星個案，而是一件應該傾盡全力、甚至特別立法嚴懲的重大任務！每每看到新聞，都替那些被詐騙的長輩感到極度不捨，那可能是他／她用盡一生賺來的錢，可能正要享受退休生活，或是幫兒女準備的購屋基金。

最近出現許多外籍車手，為何外籍人士會來台灣犯罪？最可能的是台灣的詐騙刑罰並不重。如果詐騙刑責大幅加重，憾事是不是就能減少許多？

兩年前我爸因為投資詐騙損失了近兩百萬元，後來是因為家人發現不尋常才及時停損；當時雖報案，但石沉大海，詐騙集團也沒抓到。

如今詐騙幾乎是我們天天都會遇到的狀況，簡訊的連結、陌生的來電、路人的搭話等，也讓人民遇到陌生人時變得冷漠、警戒心愈來愈強。曾經，台灣最美的風景是人；如今，當我們路見不平、或遇到陌生人問話時，心中首先想到的反而是「這會不會又是詐騙呢」？

