鐘點費36年漲18元 真救師資荒？

近來「八學分速成教師方案」引發教育界強烈反彈，社會多將焦點放在師培是否被稀釋、弱勢是否成為制度實驗品。然而比師培制度更赤裸、也更能照見政府價值排序的，是教師鐘點費三十多年來的停滯。

一個冷冰冰、卻足以說明尊重與否的數字：國中教師鐘點費自民國七十八年的三六○元，到今日只調到三七八元；卅六年只多了十八元，平均一年增加五毛，甚至追不上便利商店一杯熱咖啡的漲價速度。

政府口口聲聲說要「搶救師資荒」，但讓年輕人不願投入教育、現職教師撐不下去的，不是師培時數太長，而是待遇與尊嚴長期被忽視。當第一線教師承受班級經營、家長壓力與行政過載，卻只得到象徵性的待遇調整，離開反而成為「理性選擇」。

在這樣的現實下，教育部推出的不是改善工作條件、提升待遇、建立支持系統，而是一手降低專業門檻、一手壓低投入成本的「八學分上陣」方案。訊號清楚而刺眼，教師專業可以切割、廉價、速成，孩子的學習可以拿來試驗。更令人憂心的是，速成教師不會進入明星或資源優勢學校，最先安排任教的學校大部分是偏鄉學校，學生大多屬弱勢孩子，是最需要專業老師協助翻轉人生的學生，如此偏鄉教育在制度上，能不被貼上「二等教育」標籤？

真正重視教育的國家，走的方向完全相反。芬蘭提高教師社會地位，並採研究型師培；新加坡強化教師薪資與新手支持制度；韓國穩固教師專業與職涯形象；日本強調教師實習與在職研修的緊密連動。沒有一個國家是靠速成教師拚教育品質。台灣若繼續向下調整門檻，將引發三重後果；首先是師培制度空洞化，專業崩落；二是社會對教師的信任再度下滑，人才更不願投入；三則弱勢受教權受損，教育不平等再擴大，釀成結構性傷害。

若政府真心想救教育，應聚焦三件事：一、合理調整待遇與鐘點費，應以「吸引人才」為基準，並納入通膨與專業負荷。二、改善工作條件，讓教師能回到教學本體；行政去繁化、導師制度合理化、明確校安責任分流。三、建立新手支持與專業持續成長系統，跨校專業社群與穩定的在職培力，才能提升教學品質。

卅六年只肯加十八元鐘點費，卻敢拿八學分來替代完整師培，這不是改革，是縮水與卸責的「教育政治」。教育一旦走上「速成、廉價、可替換」之路，損失的將是一整代孩子的未來。