藍白立院黨團聯手通過「停砍公教年金」相關草案初審。前總統蔡英文為此喊話：年金改革不能半途而廢、走回頭路，甚且搬出前總統馬英九來說事，稱「把問題丟給後代承擔，是不負責任的做法」。

蔡英文執政時大力推動軍公教年改，軍公教並非一味反對，但呼籲應通盤檢討、聽取各界意見，擬定大家都可接受的最佳方案；民進黨卻挾著完全執政的國會多數優勢，一路上只顧動用政治暴力，軍公教怨聲載道，只能默默忍受。

蔡英文假改革之名大砍軍公教年金，爭議不斷也不見社會更公平，製造問題的始作俑者，如今還要多嘴嗎？