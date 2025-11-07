讓政府學會以氣候思維治理國家

當前氣候危機的規模與速度，遠超過任何單一部門所能負荷。全球對氣候變遷的理解，已從「環境議題」逐漸演變為「全社會治理挑戰」。如今各國政府與國際組織逐漸形成共識，氣候治理必須跨部門整合。今年ＣＯＰ30即將在巴西揭幕，但二○二三年底在杜拜舉行的ＣＯＰ28，卻是氣候政治史上的重要分水嶺。ＵＡＥ共識首次明文寫下「逐步遠離所有化石燃料」承諾，這項共識牽動整個經濟架構，從電力調度、交通運輸，到重工業、建築與城市規畫，全都必須同步轉型。

國際能源署ＩＥＡ指出，雖然全球再生能源新增裝置創下歷史新高，但若電網與儲能系統未能及時升級，太陽能與風電的潛力將被卡在系統瓶頸中，必須推動電網現代化、跨區輸電與智慧調度。然而電網與儲能已不是技術問題，而是治理效率與行政協調的試金石。

許多人不知農業其實是排放大戶，全球糧食體系的溫室氣體排放占總量約三分之一。過去這部分缺乏有效監管，如今各國開始推動低碳耕作、改良飼料配方、推廣再生農法、改善糧食冷鏈與減少浪費。農政單位必須建構「氣候韌性農業」，諸如乾旱早預警系統、推動氣候保險、改良耐旱作物、智能灌溉；這些都是結合科技、財政部門與地方政府的綜合任務。未來的農業政策若不具備氣候視角，就不再是合格的農政規畫。

醫療機構也是高碳排單位，醫院用電量龐大、耗材眾多，麻醉氣體與藥品冷鏈都是潛在排放源。世界各國開始推動「綠色醫院」，導入再生能源、減少一次性耗材、改良冷媒、推動遠距醫療與數位病歷，以減少碳足跡。這些舉措既能降低醫療開銷，又能提升災害應變能力。

另一個新興焦點是「全球冷卻倡議」，由於世界愈來愈熱，冷氣與冷鏈需求迅速飆升。據聯合國環境衛生署估計，全球冷卻設備若無法提升效率，到二○五○年將占全球用電量四分之一。在ＣＯＰ28，各國承諾至二○五○年時，冷卻相關排放要比二○二二年減少六成八，這需要能源、工業、都市發展、金融部門協同合作，建立最低能效強制標準、推動綠色貸款、制定建築隔熱法規與城市綠化計畫。

國際永續準則委員會發布IFRS S2氣候揭露準則，要求企業揭示治理架構、排放數據、風險評估、轉型策略，讓投資人可量化比較企業的氣候表現。這使企業氣候責任不再停留於ＣＳＲ報告，而成為會計與監管的一部分。歐盟碳邊境調整機制ＣＢＡＭ更是制度震撼彈，二○二六年起，高碳排產品如鋼鐵、水泥、鋁、化肥等若輸入歐盟，將被課以相當於碳價的費用。這不僅改變全球貿易規則，也迫使出口國重新盤點製程排放。氣候政策已從環境議題變成經貿規則的核心，新一輪的綠色競爭正悄然展開。

氣候變遷已是能源配比、糧食安全、公共衛生、金融穩定乃至國家競爭力的綜合挑戰。這場戰役不再只是環境部門孤軍奮戰，而是整個政府、整體社會的系統性工程。當世界各國相繼提出淨零承諾、制定碳邊境稅與綠色補貼時，真正的競爭已經不是誰減多少碳，而是誰能更快讓政府學會「以氣候思維治理國家」。