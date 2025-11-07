年金非戰場 是信任考驗

每當「年金改革」議題被推上政治舞台，社會輿論便像被點燃的火藥桶。有人質疑公教人員月領五萬、勞工僅兩萬多、農民八千，無保者甚至更少；數字像子彈，打在不同族群的心上。然而，這場爭辯的本質從來不是「誰領太多」，而是我們這個國家還能不能信守承諾。

公教年金是契約不是特權，公教人員的退休制度屬於確定給付制，是政府在招募公務員與教師時的制度承諾。當年國家以「穩定的退休金」交換「只要奉公守法，即享有平穩薪資但無高報酬」的職涯與退休生活。如今社會結構變遷、財政吃緊，原先的制度承諾卻被簡化為「公教領太多」。但我們該問的不是「他們為何能領這個錢」，而應該是「為何其他人領得那麼少？」這是制度設計的問題，不是誰貪、誰占便宜的問題。以挑撥職業仇恨、世代對立取代制度檢討，只會讓社會陷入無窮的撕裂。

造成不公平的不是公教，而是整個制度結構。據統計，公教人員退休金平均約五萬元，但勞工月領二萬五、農民八千、無保者不到四千；這差距看似巨大，但本質上是三種不同制度的結果。公教屬於國家公保與年資合算制，勞工是投保制，農民則多依靠津貼。若只聚焦在「砍誰比較快」，那麼改革就會變成懲罰遊戲。

真正的改革應是補足制度弱勢的缺口，讓所有長者都有基本尊嚴能生活在貧窮線之上。公平不該靠削弱別人來達成，而應透過制度補強讓大家都能向上提升生活。

信任崩塌比財政破產更可怕，任何政府都可以面對財政赤字，但如果國家連對自己人民的承諾都可以違背，那將造成更深層的信任赤字。當政府多次修改既定條件、推翻契約精神，不僅損害公教士氣，也打擊整體法治信任。試問，若公教年金能被任意砍去，未來政府還能吸引誰投入公職？還有誰願意進入體制？信任是公共服務的基石，一旦崩塌，國家不只是虧錢而已，更失去治理的道德正當性。

改革的重點不是誰先被犧牲，而在於結構重建。完善國民年金制度，確保每位高齡者皆能維持最低生活尊嚴；提升勞農保年金給付水準，讓保障差距逐步縮小；改善基金投資績效與透明度，讓資金能自給自足；維護契約精神與公教榮譽，別讓廉潔奉公者成為社會代罪羔羊。這些才是「永續改革」的正途，而不是用懲罰一群人來平撫另一群人的不滿。

年金不該成為政治戰場，公教人員不是「人民的敵人」，而是維繫國家運作的中堅力量。他們在教育、行政、醫療、公衛等領域奉獻青春、信任制度，為何卻被社會以敵意相向？當一個社會把奉公守法者當成問題，卻容忍制度失衡與貧富擴大，那麼真正破產的不是基金，而是社會信任。

各種年金給付是一面鏡子，讓我們反省什麼是公平、什麼是信任、什麼是國家的誠信。改革之目的是讓制度更公正，而不是讓社會更分裂。若我們能記得這些，或許這個國家仍有機會找回理性。