落實邊境檢疫 桃機應增檢疫空間

聯合報／ 周文軍／前中正航空站主任（台北市）

昨天，農業部長陳駿季表示，經過十五天中央地方的防疫工作，國內沒有其他確診非洲豬瘟案例出現，因此今日中午起活豬禁運解禁，批發、屠宰、屠體則於明日解禁。不過，雖已達到清零，但相關監測仍會持續，不會貿然向世界動物衛生組織提出非疫國申請。這起國內首例出現本土非洲豬瘟疫情雖暫告一段落，卻也凸顯出加強機場等邊境防疫的重要。

為嚴防非洲豬瘟由境外移入，機場因而加強檢疫，對來自高風險地區的入境旅客手提行李百分之百Ｘ光機檢查、人工開箱查驗件數提高至兩成以上，並研議擴大對全部旅客手提行李實施檢查，致使檢查所需作業、排隊空間均大幅增加。

桃園機場動植物檢疫，原於海關櫃台執行，民國一○八年為防堵非洲豬瘟病菌移入，加強對入境旅客手提行李檢查，海關大廳空間無法因應，臨時於入境通道設置。

多年來一直沿用臨時設置，在狹小空間中擁擠作業，尤其二航廈設置於跨越航站南、北路，銜接航廈與登機廊廳通道，通道寬度僅六公尺；除一側有久未使用的墊高電動走道外，尚需維持載運行動不便、商務貴賓電動車往返經過，空間緊湊、勉強作業，是機場航廈旅客抱怨多，需要擴充改善之處。

三航廈北登機廊廳即將啟用，在航廈本體尚未啟用期間，八個候機室旅客機場通關需經由二航廈；二航廈北登機廊廳檢疫旅客，將增八成。且因候機室距二航廈遠，行動不便、長者、商務貴賓乘坐電動車需求大增，經由檢疫區往返電動車次大增，影響檢疫作業、排隊空間使用。現有空間、動線已不符大量旅客運作需求，需增新檢疫區。

近年來人、動、植物變種病毒愈來愈多，傳播速度愈來愈快，為避免病毒移入國內，邊境防疫已是長期必要工作。必須有足夠的設施設置，與作業、排隊空間，方能落實檢疫、便利工作進行，減少旅客排隊等候時間。

