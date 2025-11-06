聽新聞
政府魄力…台灣發展AI的策略

聯合報／ 王伯元／李國鼎科技發展基金會董事長（台北市）

人工智慧（ＡＩ）是全球科技業的大未來，美中兩大強權都想成為霸主。雖然美國ＡＩ發展較早、居於領先，但中國的後勢不容小覷，黃仁勳就指出，美國「領先中國的幅度不大」，且中國的ＡＩ模型與應用進展迅速，不要低估其能量；圖靈獎與諾貝爾獎雙料得主、被稱為「ＡＩ教父」的辛頓也認為，中國大陸在ＡＩ領域已經非常接近美國，美國想用晶片限制措施來壓制中國大陸ＡＩ的發展速度，但這只會促使中國大陸自研技術加速前行。

要發展ＡＩ，高階晶片固然重要，但用系統的計算力，可將非高階晶片整合在一起達到相同計算力，因此「人才」才是最重要因素。中國高中畢業生有百分之四十二進入ＳＴＥＭ領域就讀，美國卻僅有百分之三點二，其他多是就讀經濟、商業、法律、人文等等。最近川普推出的Ｈ-1B簽證法，除了讓留學生卻步，也使很多外國科技人才無法續留美國；與此同時，大陸卻祭出Ｋ簽證給外國專家、廣納國際人才。由此看來兩國在「人才紅利」上的差距會愈來愈大，也會成為將來決定勝負的關鍵。

台灣目前也在積極發展ＡＩ，對比美中兩強，我們有著人口少、自然資源貧瘠、內需市場小等先天不足。除此，我們還有一些弱項需正視，不能陷入盲目的樂觀。

首先，台灣除了擁有完整的半導體產業鏈，設計製造晶片的能力也獨步全球。但是我們代工生產的ＡＩ晶片是客戶的，嚴格來說我們有製造晶片的能力，但沒有自主晶片。第二，發展ＡＩ，需要一個大型ＡＩ基礎的「雲端」公司，如美國的Google、Microsoft、Oracle及中國的百度、阿里巴巴等。台灣並無這樣的雲端平台來支持ＡＩ發展。第三，台灣的ＡＩ軟體開發不足，在全球最大的ＡＩ軟體開發平台GitHub上，台灣從事ＡＩ專案的開發者數量在全球僅排第卅一；目前一些公司開發ＡＩ應用軟體，多半是自用，很難外賣或出口。

除了這些不足，台灣發展ＡＩ產業最大的障礙就是缺電。ＡＩ資料中心需龐大電力，政府預估未來五年ＡＩ用電需求將暴增八倍；然而在核電退場、綠電延宕等情況下，台灣的能源供應是否能支持ＡＩ發展，是個很大的疑問。

在台灣反核同時，美國川普總統已簽署約台幣二點四兆的新協議，要建造十座大型核反應爐；對岸的核電規模也在快速擴大，例如最近漳州電廠華龍一號採用三代核電技術，要建造六台百萬千瓦級的核電機組，完工後每台每年可生產一百億度電，供給量綽綽有餘。

以上弱項，解決的關鍵就在政府。台灣小，就不應分散力量，政府應扮演主導角色，才能集眾之力，以成規模。建議可由政府邀集國內各大公司投資，成立一家大型ＡＩ雲端公司；政府也應大力推動成立大型的應用軟體公司，軟體的推廣與發展是無國界的，只要能利用ＡＩ結合既有大數據，去做些不一樣的創造，就能開創出新藍海，但關鍵是要能「國際化」。

最後，不管是人力還是電力，都需要政府的魄力。除強化育才政策外，趁著美國這一波Ｈ-1B簽證之亂，我們可設法引進國際菁英，充實人才庫；同時應正視能源問題，不管是核二核三延役或核四重啟，或要興建新型核電廠，都應加速進行，才能使台灣在ＡＩ的競場中贏得一席之地。

