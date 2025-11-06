COP30 氣候正義的大挑戰

今年是巴黎協定十周年，聯合國氣候大會卅周年。巴西亞馬遜門戶、「赤道最大城市」貝倫，於今天舉行國家元首及政府首腦氣候高峰會。

揮之不去的負面消息壟罩著貝倫：高峰會前仍有五十個國家尚未確認住宿；各國元首所住領袖村、大會會場最後一刻才完工；可能是史上最少，「不足六十位」領袖出席的高峰會，恐難激勵人心。今年與會者將少於一點五萬人，為原預估人數的三分之一，然而原民團體依舊要在雨林露營，或窩居於船屋，行政庶務一團混亂。

本屆大會能否通過國際減碳意志的「壓力測試」，從承諾走向實踐？情況不容樂觀，且將直面下列難題。

一、持續推進ＮＤＣ3.0：公約秘書處十月底最新報告，僅六十四個締約方提交ＮＤＣ3.0新版減量目標，預計二○三○年全球碳排比二○一九年減少百分之十七，遠低於增溫攝氏一點五度路徑應減少的百分之四十三。能否激發更具野心的目標並落實，端看本屆由巴黎協定以來，歷屆主席成立之「主席圈」談判手腕。

二、新集體量化目標（ＮＣＱＧ）即氣候資金募集：巴西財長率領的「財政部長圈」，待推動「巴庫–貝倫路線圖」至二○三五年前達成每年一點三兆美元融資，形成操作、定義與規範等決議。巴西倡議的「熱帶森林永續基金」（ＴＦＦＦ）能否成真，為其風向球。

三、去化石燃料與調適：ＣＯＰ28決議確認「以公正、有序和公平的方式逐步擺脫化石燃料」，與歐盟著重「逐漸淘汰」化石燃料與其補貼存有歧異。減量不成，需重調適，評估全球調適目標（ＧＧＡ）進度指標應可確認，以更有效的衡量調適措施與資金使用。

四、氣候正義與公正轉型：巴西總統魯拉領導「全球倫理盤點」，與政治、文化、原住民、非裔和傳統社區領袖、企業家和宗教領袖對話運作超過半年，成效尚不明朗。巴西首位原住民部部長建立的「人民圈」，能否強化公約「地方社區和原住民平台」（ＬＣＩＰＰ），提升原住民談判地位，特別是森林、碳匯治理與原住民權利關係，以及資金落實公正轉型條款等，值得台灣關注。

在美國確定不會派遣任何高級談判代表參加後，中國國務院副總理丁薛祥可能與歐洲理事會主席、執委會主席等接觸。然而，中國不願扮演領導角色、奉行多邊與滯後主義；歐盟內部對於二○四○年絕對減量目標也開始動搖，尋求彈性作法；加上川普驅使銀行氣候撤資，退出巴黎協定後貝倫不只群龍無首，更似六神無主。

在這樣的情況下，拉脫維亞、立陶宛已表示希望視訊參加，或乾脆缺席，台灣反而義無反顧，數十個機關團體，近百人規模前往，聲勢浩大。政府所求何事？雙邊、多邊參與情況？效益與檢討如何？耗費巨額公帑卻罕見說明。更有甚者，訴求官民一氣，共同營造台灣氣候績優形象，舉止令人費解。

氣候大會前，巴西頻仍傳出強奪土地侵害原住民權利、毀林開路，以及亞馬遜河口海域石油勘探等事，民團與反對派醞釀抗議。即使順利開幕，也難以取得比肩氣候大會卅周年的耀眼成果。

或許，「三級貧戶之子」巴西總統魯拉堅持在貝倫舉辦，就是要讓全世界看到這些不堪。即使是亞馬遜流域最大城貝倫，充斥黑幫橫行、醫療缺乏，貧民窟矗立。資本主義加劇剝削，富者巨富、窮者掙扎，氣候正義與資金，還在遙遠的彼方。