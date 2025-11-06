聽新聞
中國畫4紅線 與美戰略角力

聯合報／ 廖明輝／中華經濟研究院輔佐研究員 （台北市）

中國駐美大使謝鋒日前重申，北京美國畫定「台灣、民主人權、中國道路制度、發展權利」四大紅線，要求美方「不挑事、不越界」。北京此舉意在明確告知川普，任何觸碰這些核心利益的行為都將引發強烈反應。

然而，川普不太可能被這些紅線束縛，或仍繼續加深與台灣的安全合作、收緊對中科技出口管制、隨時開徵額外關稅，並持續關注中國人權問題。換言之，中國畫下四條紅線更像是戰術作為，試圖留下「北京曾提醒美國」書面紀錄，便於將未來可能發生的戰略衝突責任推到美國頭上。

實際上，川習會前後的互動就展現了美國的態度差異。川普在會前竟在其社群平台發布重啟核武測試，明顯向北京釋放硬實力信號；然川普又在川習會公開讚揚習近平為「偉大國家的偉大領導人」，形成強烈反差。說一套做一套，顯示川普不願因低頭而在國內民意支持上失分。

展望未來，美中在多項議題上的摩擦可能會繼續升溫，台灣無疑是最敏感焦點。儘管川習會未談台灣，但北京仍視此為禁區；若美國加強對台軍售或提升美台官方互動，北京必定視之為逾越紅線。科技與貿易領域也易擦槍走火，中國要求美方取消科技出口管制、停止「脫鉤去風險化」政策；若美國對中國維持高階晶片出口管制，即是挑戰北京四條紅線中的「發展權」。

另外，美國對新疆、香港等人權議題的批評，同樣會觸碰中方所謂「民主人權」紅線。從目前跡象來看，川普雖在台灣問題上保持戰略模糊，卻有意以此換取經貿妥協，凸顯雙方缺乏共識，爭端點仍多而深。

換言之，美中的矛盾只會在短暫的戰術性休戰後重新顯現，並各自爭取更多戰略空間。四條紅線是北京為未來談判留下的信號，雙方的持續角力，也考驗北京紅線對川普的約束力。

