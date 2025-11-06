美中貿易戰！美亮底牌 北京始出牌

川習會暫解美國迫在眉睫的黃豆跟稀土問題，也降低了中國一成關稅；大陸財政部官網昨天也公告，在一年內繼續暫停實施對美加徵部分關稅。這是雙方暫時休兵，未來還是談談打打、打打談談的局面。黃豆跟稀土都不是第一次拿到談判桌上談，可說是「黃豆與稀土的2.0」，未來可能還會出現3.0。

美國財政部長貝森特說，中國的稀土優勢「剩下不到兩年」；貝森特躊躇自滿的話，看出川普內閣「好大喜功吹牛自嗨」的特點。談判貴在戰略清晰、靜默寡言，像川普政府這樣自信自吹，難占上風。習近平沉穩多謀，經歷太多的政治鬥爭、苦難，也看盡世事滄桑，熟悉自己和別人的優缺點，談判前會盤點雙方籌碼，穩步向前。紐約時報專欄作家佛里曼說：「中美貿易談判，瞄準對的問題，卻用錯的方法。」美國未能低調和中國談判、出手前沒有評估北京的反制，導致美國在與中國的經濟角力中失去實際的槓桿。

國家競爭，已從過去的槍砲、金融戰，到現在的資源戰。稀土和晶片一樣，都源自於美國的創造發明。晶片產製辛苦，美國將它外包，先到日韓，後到台灣；稀土也一樣，美國人覺得提煉過程，高汙染且不環保，遂將它淘汰。中國接過來，配合自己和進口的稀土，持之以恆精益求精。精煉型稀土，中國產量占全球九成，美國有七成的稀土從中國進口，每年六千噸以上。貝森特認為兩年內美國的稀土可規模量產，專家說此估計太過樂觀，需要五年以上，預期川普卸任時可看到美國稀土量產的眉目，全貌還沒出來。

稀土有十七種不同的稀有金屬元素，是軍工、高科技產業不可或缺的元素，被美國國防部列為重大戰略物質。但還有其他稀有金屬，也是這兩個產業所必須的廿九種關鍵金屬，美國絕大部分都要依靠進口，其中十二種百分之百要完全依賴進口（大部分由中國供應）。

這些關鍵金屬產製國和美國未必友好，過去美國的國際形象，廣結人緣樂善好施；但川普關稅大刀一砍，美國國際信譽下降，令人生畏，大家都想遠離川普。中國如果串聯這些稀有關鍵金屬生產國，結成類似ＯＰＥＣ（石油輸出國組織）團體，成立「全球稀有金屬聯盟」，竭力減少環境汙染，對世界各國有秩序的行銷，則效力無垠。

ＯＰＥＣ有十二個成員國，日產近三千萬桶石油，占全球四成，對全世界的油價、供應，叱吒風雲幾十年，迄今威猛。稀有金屬聯盟由中國主導，那麼中國和美國叫板的力量就更大了，有可能形成「稀土3.0」。

可以說，中美貿易談判，美國的牌都出完了，中國到現在才開始出牌，而且很多牌都沒有亮出來。