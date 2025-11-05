聽新聞
務實護海纜讓台船找回榮耀

聯合報／ 華健／海洋大學退休教授（基隆市）
海纜安全不只是技術議題，也是重要的戰略議題，不僅容易受天災破壞，近期更頻傳遭人為蓄意破壞。（本報資料照片）
十一月一日，賴清德總統在「台船」高雄廠出席海巡兩艦成軍及下水典禮，特別呼籲支持「海纜七法」修法，避免海纜遭斷；同時總統並期勉台船獲利、發展。

「海纜七法」修法呼應了數月前斷纜事件，海委會管碧玲主委所指出的，不排除嫌疑船背後有中國大陸灰色襲擾的謀略。

其實海底電纜出問題並不罕見，一如岸上電纜，幾乎所有海纜都可能會斷或故障。據統計，全世界各處每年約發生一百五十至兩百起海纜故障。而海纜業者往往也都會採取將網路容量分散到多條電纜上的策略，以確保一旦某條電纜損壞，仍可在修復前透過其他電纜持續穩定運作。此外，業者為縮短當機時間，也會和維護業者簽長約，保持維修船待命，準備隨時進行搶修。

依歷史數據，七至八成斷纜原因包括拖網等漁具、船錨等人為因素；環境因素如海床沖刷，導致電纜移動等所導致約占一成；其餘原因還包括電纜安裝不當造成的物理損壞等。例如，電纜安裝與結構之間連接器上施加的側向應力，便是一種常見的故障情況；電纜和其他組件的物理損壞，也會造成無法正常運作。

至於故意破壞海纜的活動極為罕見，多數公開實例距今已數十甚至上百年，例如第一次世界大戰、美西戰爭中的案例。

務實保護海纜可採取的措施，包括可在電纜周遭設保護區，並裝設警報器以防止船舶太靠近，對漁民進行宣導、盡量在海岸線附近埋設電纜，以及增進電纜多樣化等。

賴總統強調「健全造船體系，才能穩定造艦」，卻未提過去這些年，台船被要求全力投入的「海鯤」潛艦。或許這是因為總統跟大家一樣，對這艘「潛艦」的期待，已從原本的須具備匿蹤等條件，隨著進度嚴重延誤、一再降低到如國防部顧立雄部長所說「建造完成」。

如今台船的營收來源仰賴的僅剩潛艦和海軍、海巡艦艇等來自人民納稅錢的巨額長單，以及離岸風電工程；至於商船則一直獲利微薄。

回想民國六十二年十大建設中的「中船」公司（二○○七年扁政府更名台船），在國際造船市場上大顯身手，完成世界第三大船、四十四點五萬噸的「柏瑪奮進號」，驗證造船各項技術。當年，就連如今川普要重振美國造船業所仰賴的南韓，都曾派人來台取經。

然而，最近類國營的陽明航運先後建造總價逾六百七十億十二艘雙燃料貨櫃船，台船竟因為無造該類型船的經驗等原因，投標一開始就被判出局，令人不勝唏噓。

要實現賴總統說的「確保通訊穩定，維護海上秩序以及區域和平穩定」，以及「台船長期獲利、發展，讓產業、國防、經濟形成良性循環」，皆須務實面對。最重要的，即是應請官員停止輕率地「指導」斷纜事件原因，並停造潛艦，讓台船急起學習新技，以重回國際市場。

