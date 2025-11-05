避免隱藏性公營事業黨國化

原傳出「內定」為台肥公司董事長的「高薪級實習生」吳音寧，在引起輿論譁然後終與董事長擦身而過。

多年前以「論台灣官營事業之民營化」為副標題的《解構黨國資本主義》一書即指出，國民黨執政時期推動的民營化政策，實際上常有「藉集體轉投資或其他障眼手法擺脫公營身分，得以隱身為民營企業的『隱藏性』公營事業」的情形。因為，依據《公營事業移轉民營條例》之規定，「政府與人民合資經營，且政府資本超過百分之五十者」才屬公營事業。

台肥公司正是典型的「隱藏性公營事業」。亦即，原本的公營事業雖然「遁入私法」可不受監督，但實質上仍受政府掌控。如台肥公司共有九位董事，代表農業部官股的董事就有五位，人事權和經營政策完全可由農業部掌握。

國民黨過去對如台肥公司董事長這種「肥缺」，固然也會來「酬庸」，卻未曾想過用來「施肥」給一位學經歷均甚「纖弱」的「實習生」。因此，當傳出吳音寧將擔任董事長的消息後，不僅在野黨及輿論掀起一陣批評的聲浪，即使民進黨內也發出「揠苗助長」將不利選舉的聲音。

吳音寧現在只是代表農業部官股的董事，但她並不是農業及所屬機關（構）的公務人員，故應符合《農業部派兼公民營事業與財團及社團法人董監事人員遴派級考核要點》之規定，「遴派非具公務人員身分之人員」代表農業部擔任董監事者，「所具專長應適合法人業務需要」。而吳音寧最受爭議之處，就是她只具有「根正苗綠」的出身，從而讓人質疑其「專長」在於鞏固綠色黨國資本主義。

吳音寧現職為行政院中部聯合服務中心副執行長，此職務是依《聘用人員聘用條例》以契約進用的「約聘人員」。雖然該條例規定不得擔任法定編制的主管職務，但在各地區聯合服務中心的正副執行長，實質上卻都是主管。一個統合許多部會業務的單位，竟由「黑官」擔任正副主管，可見這些職務若不是酬庸，就是為了方便選舉固樁。而以「黑官」身分出任代表農業部官股的董事不倫不類，吳音寧應只能以「非具公務人員身分」擔任台肥董事，故也理應辭去副執行長的職務。

為強化監督「隱藏性公營事業」避免走向黨國化，立法院可將代表官股董監事等的資格，從「行政內規」的「要點」改為法律來規範。過去董監事達六十五歲須退休，現在則有可延長的彈性，正是因相關「要點」可隨時修改。