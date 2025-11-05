聽新聞
林岱樺展現實力 綠營如坐針氈

聯合報／ 李坤隆／大學教師（高雄市）
民進黨立委林岱樺力拚高雄市長初選，本月一日在岡山河堤公園舉辦造勢晚會。本報資料照片
綠委林岱樺日前在岡山造勢，據估計現場湧入三萬支持群眾，展現其驚人基層實力。有評論稱這場晚會堪稱是近年來高雄最成功的群眾造勢活動之一，尤其林岱樺官司纏身，卻仍展現出如此實力，顯然已為民進黨高雄市長初選投下一個超級變數。

在這樣的現實背後，民進黨當然是如坐針氈，因為原本最穩的台南與高雄都出現變數，如果沒有突破性的做法，恐怕南台灣政治版圖將會產生巨變，就連二○二八大選勢必也會遭受極大影響。

但我們更難以理解的是，民進黨不僅不願意與其他政黨進行溝通，就連黨內亦然。在台南一味打壓陳亭妃，在高雄則是打壓林岱樺，而據媒體報導，這兩人都是民調領先者，卻不是層峰中意人選，所以許多小手段不斷出現。這也凸顯出民進黨要執行黨主席意志的堅定態度，但這絕對不是一個「民主」政黨該展示的「進步」格局。

在林岱樺的造勢活動中還有一個意義，那就是表現出對黨內高層的不滿，畢竟在活動前突然下令重要的黨內人士不能到場，這種蠻橫手法已被人看破，更可能是催出這麼多人的關鍵之一，否則一個官司纏身的候選人竟還會有如此造勢場面，確實令人匪夷所思。

這是對於民進黨的考驗，也是對高雄選民的考驗，因為當民進黨的支持者都願意透過造勢場合表達對黨內決策的不悅，那高雄選民又有什麼理由，不透過選舉表達對執政不利的不滿呢？

